ישר מהליכוד: מצטרף חדש לעופר וינטר

מיכאל מעוז, דוברו לשעבר של שר החוץ גדעון סער, הצטרף לצוות הדוברות של עופר וינטר, שצפוי להשיק את מפלגתו הערב.

נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הזהיר בימים האחרונים מפניי מפלגתו של וינטר ושאר מפלגות הימין הקטנות. לטענתו הן מסכנות את גוש הימין ועשויות להוביל להפלתו.

סקר מנדטים של חדשות 12, שפורסם אמש, מראה כי מפלגה בראשות וינטר עוברת לראשונה את אחוז החסימה, עם 4 מנדטים, והיא מפילה את הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה. בנוסף, גוש האופוזיציה גדל במצב כזה ל-71 מנדטים (60 מהם של המפלגות הציוניות) ומקטינה את הקואליציה ל-49 מנדטים.