נתניהו בתגובה ראשונה לצבי סוכות: "מפריע לצה"ל במשימותיו" 

ראש הממשלה נתניהו יצא בהודעה ראשונה וחריפה נגד מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות בזמן סיור ביהודה ושומרון תחת הגנת צה"ל, במהלכו פירק יחד עם עוזריו אנדרטה ערבית לזכר מחבלים ללא תיאום מול גורמי הצבא.

לאחר שמוקדם יותר, תיעודים ערביים של חבר הכנסת צבי סוכות עלו לרשתות, בהם תועד סוכות כשהוא ועוזריו מנפצים את “אנדרטת השהידים” בכפר מאדמא, בדרום נפת שכם, מעשה שעורר זעם רב כנגד סוכות בשורות האופוזיציה, הקואליציה ואפילו בתוך מפלגתו.

כעת גם ראש הממשלה מצטרף לגינויים, מטעם לשכתו נמסר: "צה״ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט ע״י אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה״ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה".

לפי דובר צה”ל, ב-12 באוגוסט התקבלה בקשה מטעמו של סוכות לקיים “סיור אנדרטאות” במספר כפרים בחטיבת שומרון המצויים בשטחי A ו-B, בהם ביתא, בורין ומאדמא. הבוקר קיים חבר הכנסת את הסיור יחד עם עוזריו ובאבטחת כוחות צה”ל, שלדברי הצבא הוסטו מפעילות לצורך הליווי של חבר הכנסת.

בצה"ל האשימו בזעם כי חבר הכנסת סוכות מעל באחריותו ולא עדכן את הצבא על כוונתיו ותיארו את התנהלותו של צבי סוכות כי "פעל באופן שקרי ומניפולטיבי". בנוסף נמסר מצה"ל כי פירוק האנדרטה תוכננה גם כך להתבצע בתקופה הקרובה על ידי כוחות צה"ל.