ברגע האחרון: האיום עבד ויאיר גולן התקפל 

חבר הכנסת צבי סוכות, עורר סערה ברשת לאחר שהבוקר (שלישי) הופץ סרטון שלו מנתץ אנדרטה לזכר מחבל.

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, תקף אותו ופרסם פוסט שבו טען כי כוחות צה"ל הועברו מיישובי הדרום ליהודה ושומרון ערב טבח שבעה באוקטובר בגלל חבר הכנסת צבי סוכות.

סוכות מיהר לאיים, אמר לו כי מדובר בשקר וכי יש לו חצי שעה להסיר אותו ולא הוא ייתבע. בעקבות כך, גולן מחק את הציוץ.

"צבי סוכות, אותו אדם שבגללו כוחות צה"ל עלו ערב ה-7.10 לשטחים במקום להישאר בדרום", כתב גולן.

בהמשך החריף יו"ר הדמוקרטים את הביקורת, "אותו אדם שפרץ לבסיסי צה"ל. והיום הוא מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה. זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל".