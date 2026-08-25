אחרי שנים של סכסוך: שולי רנד מתגרש מאשתו הראשונה

שולי רנד ( אילן בשור )

אחרי שנים של מאבק ציבורי ומשפטי, שולי רנד ומיכל רנד הגיעו היום (שלישי) יחד לרבנות, בדרך להשלמת הליך הגירושים ביניהם. השניים תועדו כשהם עולים במדרגות ונכנסים לבית הדין, כך פורסם לראשונה ב-TMI.

המפגש ברבנות מסמן את סיומו של פרק ארוך ומורכב בחייהם של השניים, שהיו נשואים במשך עשרות שנים והביאו לעולם שבעה ילדים משותפים. בשנים האחרונות מערכת היחסים ביניהם עמדה במרכזו של סכסוך מתוקשר, שכלל טענות קשות והאשמות הדדיות. הנישואים לצופית גרנט והמאבק שנמשך הסיפור עורר סערה ציבורית גדולה לאחר שרנד נישא בשנת 2021 לצופית גרנט, בעקבות היתר הלכתי שקיבל מרבנים, בזמן שהליך הגירושים ממיכל עדיין לא הושלם. מאז נמשך המאבק בין הצדדים, כשגם גרנט מצאה את עצמה לא פעם במרכז הביקורת.

שולי רנד ( גרשון אלינסון / פלאש90 )

לאורך השנים טענה מיכל כי שולי אינו מקיים קשר רציף עם חלק מילדיהם ואינו מסייע להם מבחינה כלכלית, בין היתר בכל הנוגע להוצאות רפואיות. במקביל, היא דרשה להשלים את הגירושים ולקבל כספים שלטענתה מגיעים לה במסגרת ההליך המשפטי והעסק שניהלו השניים במהלך נישואיהם.

רק לאחרונה התייחסה גרנט לביקורת שספגו היא ובעלה בעקבות הסכסוך. בריאיון לארז טל סיפרה כי השניים מתמודדים עם תגובות קשות, ואמרה: "גם אני וגם שולי שומעים את הביזיונות, מקבלים ריקושטים של ביזיונות".

כעת, הגעתם של שולי ומיכל לרבנות מביאה את המאבק הממושך לנקודת סיום רשמית - לאחר שנים שבהן התנהל לעיני הציבור.