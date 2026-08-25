הסעודים טוענים: הצעה חדשה ונואשת מארה"ב לאיראן

על פי הדיווח הסעודי בערוץ "אל-ערביה", מקורות בכירים ביותר במנגנונים האזוריים המקורבים לתהליכי המשא ומתן חשפו כי בביקורו אמש של מפקד צבא פקיסטן, נמסרה לאיראנים הצעה שיהיה קשה אפילו להם לסרב לה.

על פי הדיווח הסעודי ארצות הברית הציעה להפסיק את המצור הימי המוטל על טהראן ולהסיר את הסנקציות, בתמורה לפתיחת מצר הורמוז והפסקת ההתקפות מצד השלוחים האיראניים על מטרות בנתיבי תנועה ימיים.

המקור הבהיר כי פילדמרשל עאסם מוניר, מפקד הצבא הפקיסטני, נשא עמו את ההצעה אמש בביקורו לדיונים עם צמרת המשטר, והעביר אותה ישירות לראשי צוות המשא ומתן.

על פי דיווח סעודי מקביל של כלי התקשורת הסעודי "אל-חדת'" מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, האלוף מוחסן רזאי, יידע את מוניר כי טהראן תמשיך בהתייעצויות הפנימיות ותמסור את תשובתה בקרוב.

מהדי טבאטבאאי, סגן ראש מערך התקשורת וההסברה בלשכת נשיא איראן, מסר בחשבון ה-X שלו בתגובה בקשר לדיווחים: "ביקורו של פילדמרשל עאסם מוניר, מפקד צבא פקיסטן הידידותית, באיראן היה פורה מאוד ומלא בהישגים דיפלומטיים בעלי ערך רב, שתוצאותיהם יתבררו בקרוב."