בתה של קים קרדשיאן מפתיעה: "אני רוצה לעבוד בסטארבקס"

נורת' ווסט כנראה לא באמת צריכה לדאוג לפרנסה. בתם בת ה-13 של קים קרדשיאן וקניה ווסט גדלה באחת המשפחות העשירות והמפורסמות בעולם, מוקפת מאז ילדותה בחיי יוקרה ובהון של מיליארדי דולרים. אלא שלמרות כל זה, יש חוויה אחת שדווקא מסקרנת אותה במיוחד - ללכת לעבודה רגילה.

בראיון למגזין Dazed חשפה נורת' כי לצד הקריירה המוזיקלית שהיא כבר בונה לעצמה, היא רוצה למצוא בשנה הבאה עבודה כמו כל נערה אחרת - ואפילו כבר יודעת איפה הייתה רוצה לעבוד: סטארבקס.

"אני רוצה עבודה רגילה"

"אני עדיין רוצה לעבוד", סיפרה נורת'. "אני רוצה לעבוד במקום כמו סטארבקס בשנה הבאה. כשאהיה בת 14, אני רוצה שתהיה לי עבודה רגילה, אני מניחה".

האמירה הזו בולטת במיוחד בהתחשב בחיים שאליהם נולדה. אמה, קים קרדשיאן, מחזיקה בהון שמוערך במיליארדי דולרים, ואביה קניה ווסט בנה לאורך השנים אימפריה משלו בעולם המוזיקה והאופנה. נורת' עצמה נמצאת באור הזרקורים כמעט מאז שנולדה וכבר בגיל צעיר החלה לפתח קריירה משלה.

ובכל זאת, נראה שהיא רוצה להתנסות גם בחיים קצת פחות נוצצים. כשנשאלה מה היא עדיין רוצה ללמוד או במה הייתה רוצה להשתפר, היא אפילו ביקשה מיומנות שרוב בני משפחת קרדשיאן כנראה לא נדרשו לה בגילה - ראיונות עבודה.

מהבמות הגדולות לדלפק בסטארבקס?

וכל זה קורה בזמן שנורת' כבר נמצאת בעיצומה של התחלה מקצועית מסוג אחר לגמרי. בגיל 12 היא הוציאה מיני-אלבום בכורה בן שישה שירים וכבר הספיקה להופיע על במות גדולות. לדבריה, המוזיקה היא לא עוד תחביב מבחינתה, אלא משהו שהיא רוצה להמשיך לעשות בחייה.