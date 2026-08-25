"עופר וינטר, השמאל משתמש בך, אתה הימני מחמד שלהם"  

עופר וינטר ( אלון גלבוע )

חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה היום (שלישי) בחריפות את תא"ל במיל' עופר וינטר, על הקמת מפלגת הימין בראשותו.

בדבריה כתבה גוטליב: "עופר וינטר, אל תתבאס אבל אתה לא המשיח! אתה איש צבא דגול, עשוי ללא חת, מבין את שדה הקרב, אך מכאן ועד ביאת משיח צידקנו המרחק רב. לא תשכנע אותי שבאת להושיע את מחנה הימין, או לחזק את מחנה הימין. בימים בהם אנו נאבקים על חיזוק המפלגות הקיימות למען מניעת הקמת מדינה פלסטינית בחסות אייזנקוט גולן ועבאס, אתה מהווה כלי משחק בידי השמאל".

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עוד אמרה גוטליב: "הם יאדירו אותך, יספרו שיש לך כח אלקטורלי, וידרבנו אותך להמשיך בלי למצמץ. הם עשו את זה לגנץ שנעלם, לבנט הנוכל שנחלש והם עושים זאת לאייזנקוט. אתה הימני מחמד שלהם. ישתמשו בך כדי להחליש את הימין. אתה סוליסט, אתה מפקד מעולה אבל אתה רק בנאדם ולא תושיע את עם ישראל בשדה המדיני.

אני מניחה שתקבל שיריון באחת המפלגות הקיימות אם תסתכל במראה ותזכור מי אתה. אתה לא כאב ראש של אף אחד. אתה רק הכאב בצו המצפון שלך בעת הזו. ובבניין ציון ננוחם".