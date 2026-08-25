מכה נוספת: עוד עזיבה אצל בני גנץ

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חברת הכנסת יעל רון בן משה, הודיעה היום (שלישי) כי היא עוזבת את מפלגת 'כחול לבן' של בני גנץ.

"לפני שעה קלה הודעתי לבני גנץ על החלטתי הסופית שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי. קיבלתי אותה מתוך מחויבותי כשליחת ציבור, כנציגת קו העימות בצפון וכנציגת ההתיישבות העובדת, מתוך הערכה והכרת תודה לבני", מסרה.

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עוד היא מסרה: "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא אלא אף עלול לגרום נזק.

התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה (שהם אנשים ראויים ובעלי זכויות רבות) לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר, ועבורי קו אדום בוהק״.