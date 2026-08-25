היסטוריה בשומרון: הקרוואנים הראשונים הגיעו ליישוב החדש

הקרוואנים בישוב נועה ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

היערכות לקראת הקמת היישוב החדש נועה בצפון השומרון עולה היום (שלישי) שלב, עם הגעת הקרוואנים הראשונים לשטח שבו עתיד לקום היישוב, דרומית לגנים ולכדים. במקום צפוי להתגורר גרעין חדש של משפחות שהתגבש בחצי השנה האחרונה ומורכב ממשפחות מכל רחבי הארץ.

נועה הוא היישוב השמיני שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה. על פי המועצה, המהלך מצטרף להקמת יישובים חדשים ולהחזרת ההתיישבות לחומש, שא נור, גנים וכדים, ארבעת היישובים שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות. היישוב החדש נועד לחבר בין גנים לכדים וליצור באזור גוש התיישבותי רציף. הגעת הקרוואנים מהווה שלב בהכשרת השטח לקראת עליית המשפחות ובהמשך הקמת יישוב הקבע.

הקמת נועה היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמוביל ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, בשותפות עם תנועת אמנה. במסגרת התוכנית מתוכננת הקמתם של 19 יישובים חדשים באזור שבו נעקרו ארבעת יישובי צפון השומרון בתוכנית ההתנתקות. על פי המועצה, היישובים מוקמים בהתאם להחלטות הקבינט ובהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר בצלאל סמוטריץ'.

דגן בירך על הגעת הקרוואנים ואמר: "זהו בוקר מרגש והיסטורי. בתוך פחות משנה אנחנו מקימים שמונה יישובים חדשים בשומרון. אחרי שהשלמנו את החזרה לחומש, שא נור, גנים וכדים, אנחנו ממשיכים קדימה. במקום ארבעה יישובים שנעקרו, אנחנו בונים 19 יישובים. במקום תוכנית ההתנתקות, עם ישראל מביא את תוכנית ההתחברות".

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לדבריו, "היישוב נועה יחבר בין גנים לכדים, יחזק את האזור ויהפוך את היישובים המתחדשים לגוש התיישבותי גדול, רציף ומבוסס. מה שנראה במשך שנים כמו חלום הופך מול עינינו למציאות. אנחנו מחזירים את החיים לצפון השומרון ובונים כאן עתיד למאות ולאלפי משפחות".

חנה לנדמן, שצפויה לעלות עם משפחתה לנועה, סיפרה על ההתרגשות לקראת המעבר: "הגעת הקרוואנים הראשונים היא רגע שחיכינו לו בהתרגשות גדולה. היום אנחנו רואים בעיניים איך החזון הופך למציאות".

לדבריה, "אנחנו מגיעים לכאן כדי להקים בית, לבנות קהילה חזקה ולהיות חלק מההתחדשות הגדולה של צפון השומרון. נעה תהיה יישוב מלא חיים, ילדים ומשפחות, שיחבר בין גנים לכדים ויחזק את ההתיישבות היהודית והאחיזה האסטרטגית באזור כולו".