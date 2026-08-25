יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עדן חסון

עדן חסון ( צילום: נדב צור )

עדן חסון הוא כבר מזמן אחד הזמרים הבולטים בישראל, אבל הדרך שלו להצלחה התחילה דווקא מאחורי הקלעים. מאז הוא הספיק לכתוב לאחרים, לכבוש את המצעדים, למלא במות ולחשוף גם צדדים אישיים שלא הכירו בו קודם. היום (שלישי), כשהוא חוגג 32, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא גדל במשפחה דתית חסון נולד וגדל בפרדס חנה, בנם של אסתר, שעבדה כסייעת בגן ילדים, ויורם, נהג משאית. הוא גדל במשפחה דתית - רקע שעליו דיבר לאורך השנים ושממשיך לקבל ביטוי גם בחלק מהיצירה שלו. 2. בצבא הוא שירת בבסיס רמון במהלך שירותו הצבאי חסון שירת בבסיס רמון של חיל האוויר, והיה חלק מכיתת הכוננות של הבסיס. רק לאחר מכן החל להתקדם בצורה משמעותית בעולם המוזיקה. 3. לפני ששר את הלהיטים - הוא כתב אותם לאחרים עוד לפני שהקהל הכיר את הקול שלו, חסון כבר עבד מאחורי הקלעים. את דרכו המקצועית החל ב-2015 ככותב ומלחין, ויצר שירים בין היתר לפאר טסי, עדן בן זקן ואיתי לוי.

עדן חסון ( (צילום: שי פרנקו) )

4. את קליפ הבכורה שלו הוא ביים בעצמו

בדצמבר 2017 יצא הסינגל הראשון שלו, "שמישהו יעצור אותי", שהפך אותו בתוך זמן קצר מזמר כמעט לא מוכר לאחד השמות המסקרנים בתעשייה. פרט פחות מוכר: חסון לא הסתפק בכתיבה, הלחנה וביצוע - אלא גם ביים בעצמו את הקליפ לשיר. בהמשך הוא עשה זאת גם ב"ילדים כאלה".

5. הלהיט הראשון כבר הביא לו פרס אקו"ם

"שמישהו יעצור אותי" לא היה רק שיר הפריצה שלו. היצירה זיכתה את חסון בפרס אקו"ם לשיר השנה, ובהמשך הקריירה הוא זכה גם בפרס אקו"ם כמלחין השנה.

6. שיר שלו הגיע עד לאירוויזיון הילדים

"ילדים כאלה", אחד הלהיטים הראשונים של חסון, זכה לחיים נוספים מחוץ לקריירה שלו עצמו. בשנת 2018 נבחר השיר לייצג את ישראל באירוויזיון הילדים, בביצועו של נועם דדון.

7. הוא הפך לאמן הישראלי המושמע ביותר

בשנת 2022 רשם חסון הישג משמעותי במיוחד: הוא היה האמן הישראלי המושמע ביותר באותה שנה גם באפל מיוזיק וגם בספוטיפיי - עדות למעבר שלו מכוכב עם כמה להיטים לאחד האמנים הגדולים במדינה.

עדן חסון ( Oren Ben Hakoon/Flash90 )

8. הוא גם ישב מאחורי המיקרופון ברדיו

המוזיקה לא הייתה התחום היחיד שבו ניסה את כוחו. בשנת 2021 החל חסון להגיש תוכנית לילה שבועית בגלגלצ, וב-2023 עבר גם לכיסא השופט כשהצטרף לפאנל של "הכוכב הבא".

9. את הזוגיות שלו הוא שמר בסוד במשך שנים

בנובמבר 2024 חסון חשף בפומבי כי הוא נמצא בזוגיות עם השחקן והרקדן יותם גבריאל, אותו הכיר כמה שנים קודם לכן במסגרת העבודה בפסטיגל. השניים ניהלו את הקשר הרחק מעיני הציבור במשך יותר משנתיים לפני החשיפה.

גם לאחר שהקשר הפך לפומבי, חסון סיפר כי הוא עדיין מעדיף לשמור על החיים האישיים שלו פרטיים, בעוד גבריאל נוטה לשתף יותר ברשתות החברתיות.

10. הוא לא רק זמר

למרות שרוב הקהל מכיר אותו בעיקר מהבמה, חסון מעורב כמעט בכל הצדדים של המוזיקה שלו. הוא כותב, מלחין ומפיק מוזיקלית, וגם מנגן בגיטרה ובפסנתר - יכולות שליוו אותו עוד לפני שהפך לאחד הזמרים המצליחים בישראל.