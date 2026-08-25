מיליוני דולרים: ארה"ב מציעה פרס על ראשי משמרות המהפכה

מחלקת המדינה האמריקאית משתפת פעולה עם משרד האוצר, כחלק מהמערכה הכלכלית החדשה של הנשיא טראמפ כנגד המשטר האיראני, והמטרה הראשונה היא ראשיהם של בכירי משמרות המהפכה.

הבית הלבן פרסם הודעה רשמית, במסגרת התוכנית הדיפלומטית "פרסים תמורת צדק" המנוהלת על ידי מחלקת המדינה, בה הודיעה על הכנסתם של חמישה גורמים בכירים ביותר בשורות משמרות המהפכה, ועל הפרס החסר תקדים על ראשם.

סכום הפרס המוצע על ראשיהם הוא לא פחות מעצום, גם ביחס לפרסים קודמים של ארצות הברית, עשר מיליון דולר למידע שיכול להוביל לצעדים ישירים כנגד אותם בכירים. בנוסף קורצת ארצות הברית לאנשים מתוך המשטר עצמו, ומציעה גם הגירה לארצות הברית לגורמים שיספקו את המידע.

הודעת מחלקת המדינה מציינת את חמשת ראשי הארגון כמטרות: אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה האסלאמיות. עלי עבדולאהי, ראש המפקדה המרכזית ח'אתם אל-אנביאא (המטה הכללי של משמרות המהפכה). סעיד אג'אג'אני, מפקד מערך הכטב"מים של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה. חמיד-רזא לשגריאן, ראש מפקדת הסייבר והאלקטרוניקה של משמרות המהפכה. ולבסוף מאג'ד ח'אדמי, מפקד ארגון המודיעין של משמרות המהפכה.

בהודעת מחלקת המדינה נמסר כך "אנשים אלה מפקדים ומכוונים מרכיבים שונים של משמרות המהפכה האסלאמית של איראן (IRGC), המתכננים, מארגנים ומוציאים לפועל טרור ברחבי העולם.

אם יש לך מידע על מנהיגים אלה או מנהיגי מפתח אחרים במשמרות המהפכה או מזרועותיה, שלח לנו אותו דרך קו הדיווח המבוסס Tor או ב-Signal. המידע שלך עשוי להקנות לך זכאות למעבר מקום מגורים (רילוקיישן) ולפרס כספי" בנוסף נמסרו פרטי התקשרות.