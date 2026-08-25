בלי טיגון ובלי מאמץ: קציצות עוף ובטטה עסיסיות בתנור

מחפשים ארוחת צהריים קלה להכנה, משביעה ולא כבדה? קציצות העוף והבטטה האלה דורשות כמה דקות של עבודה, נכנסות ישר לתנור ויוצאות עסיסיות מבפנים ושחומות מבחוץ. הבטטה מוסיפה מתקתקות עדינה ושומרת על הקציצות רכות - בלי צורך לעמוד ולטגן.
מצרכים - לכ-15 קציצות
- 500 גרם עוף טחון
- 1 בטטה בינונית, קלופה ומגוררת דק
- 1 בצל קטן, מגורר
- 1 ביצה
- 3 כפות פירורי לחם
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- 2 כפות שמן זית
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- ½ כפית כמון
- ½ כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- סוחטים מעט את הבטטה והבצל המגוררים מנוזלים ומעבירים לקערה גדולה.
- מוסיפים עוף טחון, ביצה, פירורי לחם, פטרוזיליה, שמן זית ותבלינים ומערבבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה.
- בידיים מעט רטובות יוצרים קציצות ומשטחים אותן קלות. מסדרים בתבנית במרווחים. מברישים את הקציצות במעט שמן זית ומכניסים לתנור לכ-20 דקות.
- הופכים בזהירות ואופים 8-10 דקות נוספות, עד שהקציצות שחומות ומוכנות גם במרכז. בעוף טחון מומלץ לוודא שהטמפרטורה הפנימית הגיעה לכ-74 מעלות.