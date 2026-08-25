בלי טיגון ובלי מאמץ: קציצות עוף ובטטה עסיסיות בתנור

קציצות עוף ובטטה ( צילום: AI )

מחפשים ארוחת צהריים קלה להכנה, משביעה ולא כבדה? קציצות העוף והבטטה האלה דורשות כמה דקות של עבודה, נכנסות ישר לתנור ויוצאות עסיסיות מבפנים ושחומות מבחוץ. הבטטה מוסיפה מתקתקות עדינה ושומרת על הקציצות רכות - בלי צורך לעמוד ולטגן.