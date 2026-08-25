בנט ואיזנקוט נגד נתניהו: "מאפשר לאנרכיסטים לעשות כרצונם"

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

התגובות באופוזיציה לאירוע בכפר מאדמא נמשכות היום (שלישי), כאשר ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, וגדי איזנקוט פרסמו בזה אחר זה התייחסויות חריפות נגד חבר הכנסת צבי סוכות. השניים האשימו את סוכות בפגיעה בביטחון ובמעמדה של ישראל, תוך שהם מפנים ביקורת גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ'.

"ממשלת הכאוס פוגעת בביטחון ישראל ובמעמד ישראל בעולם כדי לקושש צפיות בטיקטוק - בטרור נלחמים במעשים, ולא בפרובוקציות עלובות", מסר בנט בעקבות האירוע. בנט כרך את האירוע גם בסוגיית הגיוס ותקף את סמוטריץ' וסוכות: "לסמוטריץ׳ וסוכות לא הספיק להיות אדריכלי חוק ההשתמטות ולהפקיר את לוחמי צה״ל לבד מתחת לאלונקה, עכשיו הם גם פוגעים במשימותיהם ומסכנים את חייהם על סרטוני בחירות". בהמשך הפנה בנט את הביקורת לנתניהו ולקואליציה: "נתניהו יודע שהם מביאים את ישראל לשפל חסר תקדים, אבל הוא לא יכול לעשות כלום כי אין לו ממשלה בלי בן גביר והמפלגות החרדיות האנטי-ציוניות". בנט חתם את תגובתו בהבטחה: "את הנזק שהם עשו יקח שנים לשקם, אבל את כל מה שהם הרסו - אנחנו נתקן".

גם גדי איזנקוט פרסם תגובה חריפה במיוחד נגד סוכות. "התנהגותו של צבי סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הוא שיקר והטעה את צה״ל ומפקדיו, פגע בביטחון והכתים את מדינת ישראל כולה", כתב.

איזנקוט המשיך: "הפרובוקטור האלים שמתיימר לייצג את ״הציונות הדתית״ עושה עוול למגזר שלם".

בהמשך דבריו הפנה גם הוא את האחריות לנתניהו: "נתניהו, שפירק בהסכם קואליציוני את המערכת שאיפשרה ביטחון ומשילות ביו״ש, מאפשר לאנרכיסטים צבי סוכות ודומיו לעשות ככל העולה על רוחם, מסכן את הביטחון בהתיישבות ופוגע במעמד ישראל בעולם".

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"אסור לתת להם לאחוז בהגה השלטון עוד יום אחד", חתם איזנקוט.

ברקע למתקפה עומדת פעולתו של סוכות בכפר מאדמא שבשומרון. חבר הכנסת נכנס לכפר יחד עם עוזריו במסגרת "סיור אנדרטאות" שאובטח על ידי כוחות צה"ל, ובמהלכו תועד מנפץ את "אנדרטת השהידים". האנדרטה הוקמה לכבוד יאמן פרג', מפקד גדודי אבו עלי מצטפא, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין, שחוסל על ידי צה"ל.

דובר צה"ל טען בעקבות האירוע כי המשתתפים חרגו מהמתווה שאושר לסיור ופעלו "באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר". עוד נמסר כי כוחות שיועדו למשימות מבצעיות הוסטו לטובת אבטחת הסיור ו"סוכנו שלא לצורך".