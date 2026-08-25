עיתונאי 'הארץ' תומך במפתיע במוטי שטיינמץ

מוטי שטיינמץ ( צילום: דוד כהן/פלאש90 )

עיתונאי 'הארץ' רן שמעוני, יצא להגנתו של הזמר החסידי מוטי שטיינמץ, שפורסם כי הוא יופיע בחתונתם של עומר אדם וסשה, ודרש כי החופה תהיה בהפרדה.

לאחר הפרסום, שטיינמץ הותקף ברשת, מאות מגיבים טענו כי הוא מנסה לכפות את אמונתו הדתית וכי הוא מדיר נשים מהמרחב הציבורי. בדבריו כתב שמעוני: "פעם הייתי עם מוטי שטיינמץ בחופה שהוא הופיע בה. זאת היתה השירה החיה הכי יפה ששמעתי בחיי. לפניו הופיעו שלומי שבת, עמיר בניון ויונתן רזאל, אבל כשהוא שר ("יה אכסוף") כל האולם היה בדממה. אני זוכר אנשים מורידים את הטלפונים ומסתכלים עליו, מתנועעים מצד לצד. אבא של הכלה עמד בחופה ובכה. ממש בכה".

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עוד כתב שמעוני: "‏כשסיים לשיר, שטיינמץ ירד מהבמה ונמלט החוצה. אנשים עצרו אותו בדרך, טפחו לו על השכם, אמרו שלא שמעו דבר כזה. אבל הוא היה משוכנע שהכול השתבש. התקרבתי אליו והידיים שלו רעדו "הייתי קפוא, הייתי קפוא", הוא אמר לי בחוץ, "הקהל כן מבסוט, אבל אני לא יודע, אולי הם סתם אומרים לי, אולי הם רצו לתת לי הרגשה טובה".

‏רק עדות אופי: מאחורי הזמר הגדול הזה יש בחור עדיין צעיר עם הרבה שאלות וספקות, שמנסה להישאר נאמן לעולם שגדל בו גם כשהוא מגיע למקומות אחרים לגמרי.

‏באינטרנט כל דבר נהפך מיד לעוד מלחמה על דמותה של המדינה. אני פה כדי להזכיר שיש מציאות ויש חיים פרטיים ויש אנשים ויש ביניהם הסדרים והבנות ופשרות, שבזכותם החברה הזאת עדיין עומדת".