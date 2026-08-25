גינוי ראשון מימין: "סוכות אינו הריבון ביהודה ושומרון"

צבי סוכות: "ייתכן שמדובר ברוצח הכי גדול במדינת ישראל" ( צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90 )

גדעון סער מתח היום (שלישי) ביקורת על חבר הכנסת צבי סוכות, בעקבות האירוע בכפר מאדמא שבשומרון, והבהיר כי לדבריו ההחלטות בשטחי יהודה ושומרון צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה וכוחות הביטחון בלבד.

"חבר הכנסת צבי סוכות - כמו כל חבר כנסת אחר - אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון", כתב סער. לדבריו, הסמכות לפעול בשטח אינה נתונה בידי נבחרי הציבור עצמם: "החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צה״ל וכוחות הבטחון ועל ידם בלבד". סער הוסיף כי גם נבחרי הציבור נדרשים להעביר מסר זה בהתנהלותם, ותקף את פעולתו של סוכות: "זה גם מה שנבחרי ציבור צריכים להקרין לציבור. למרבה הצער, ח"כ סוכות עשה ביודעין את ההיפך מכך".

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ברקע לדבריו עומדת פעולתו של סוכות בכפר מאדמא. סוכות נכנס לכפר יחד עם עוזריו במסגרת "סיור אנדרטאות" שאובטח על ידי כוחות צה"ל, ובמהלכו תועד מנפץ את "אנדרטת השהידים" שהוקמה לכבוד יאמן פרג', מפקד גדודי אבו עלי מצטפא, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין, שחוסל על ידי צה"ל.

בעקבות האירוע טען דובר צה"ל כי הריסת האנדרטה נעשתה בניגוד למתווה שאושר לסיור. בצבא מסרו כי המשתתפים "פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר", וכי לאחר שהכוחות זיהו את המתרחש הם קיבלו הנחיה לעצור אותו ולהוציא את המשתתפים מהכפר.