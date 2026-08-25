הפסד לישראל? ג'ולאני חוגג את המתנה של טראמפ

אחמד א-שרעא, המוכר גם כאל ג'ולאני, פרסם סרטון ובו ברכה חגיגית לעם הסורי. הנשיא הסורי תיאר את המתנה שהגיש הנשיא טראמפ לשלטונות הסוריים כ-'תחילתו של יום חדש'. ההודעה מגיעה לאחר שאמש אישרו רשמית הבית הלבן ומחלקת המדינה את הסרת סוריה מרשימת המדינות הממנות טרור בינלאומי.

בדבריו בירך ג'ולאני את החלטת הנשיא טראמפ, שיבח את העם הסורי, הודה בשמו לטראמפ וקרא להחלטה "קריעת דף מכוער מההיסטוריה הסורית".

"אני מברך את העם הסורי על הסרת שמה של סוריה באופן רשמי מרשימת המדינות המממנות את הטרור, ומביע תודה לכבוד הנשיא דונלד טראמפ על ההחלטה ההיסטורית הזו, ולכל האחים והידידים שעמדו לצד סוריה והסורים". הודיע א-שרעא בהצהרה הנרגשת.

ההסרה מרשימת מדינות ממנות הטרור של מחלקת המדינה האמריקאית פותחת בפני משטר א-שרעא מסלולים חדשים רבים, כמו גישה אל כלים פיננסיים לפיתוח הכלכלה הסורית, הלוואות מקרן המטבע הבינלאומית ועוד שורה של אפשרויות התפתחות.

הקלות אלה צפויות להקל על המשטר במלאכתו לשקם את המדינה, אך גם פותחות בפניו דלתות שהיו סגורות עד כה, כמו גישה לכספים בינלאומיים שעלולים לאפשר לסורים פנאי להפנות משאבים מוגברים אל פיתוח צבאי, במידה וירצו בכך, בהווה או בעתיד.