אחרי 22 שנות קריירה: השינוי הגדול של הראל סקעת

הראל סקעת ( אור דנון. )

הראל סקעת משחרר היום (שלישי) סינגל חדש בשם "בשעה טובה", אותו כתב והלחין יחד עם שלום מיכאלשווילי, עומרי קסטן ואור מילשטוק. לצד השיר החדש, סקעת חושף גם שינוי משמעותי בקריירה שלו - ואחרי יותר מ-22 שנה בתעשייה, הוא יוצא לראשונה לדרך עצמאית.

"בשעה טובה הוא שיר על הרגע שבו הפסקתי לחכות שהכול יסתדר", מספר סקעת. "והבנתי שאפשר להתחיל מחדש דווקא כשלא הכול מושלם. לחבק את השריטות והטעויות שאספתי בדרך, שלם, בטוח ואמיץ יותר". האזינו לשיר החדש של הראל סקעת - "בשעה טובה"

"אני נמצא בדיוק במקום הזה עכשיו"

השיר החדש נוגע בדרך שעבר סקעת לאורך השנים - מההצלחות הגדולות ועד לרגעים הפחות פשוטים. גם במילים הוא לא מנסה לייפות את הדרך, ושר בין היתר: "כבר עשיתי מיליון, מכרתי את ההיגיון, כל הכסף בעולם הוא לא קנה לי רגע".

אלא שהפעם השיר מקבל משמעות נוספת גם מחוץ למוזיקה. סקעת מספר כי בתקופה האחרונה הוא עובר לא מעט שינויים, ואחד המרכזיים שבהם הוא ההחלטה לצאת לדרך מקצועית עצמאית.

"השיר הזה מגיע אליי בתקופה של הרבה שינויים מבורכים", הוא משתף. "בפעם הראשונה אחרי יותר מעשרים ושתיים שנות קריירה אני יוצא באומץ לדרך חדשה ועצמאית, מקבל בעלות על הבחירות שלי, גם המקצועיות וגם האישיות".