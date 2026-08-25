"אני צופה עתיד קודר מאוד": דוד פטר באזהרה חמורה

עו"ד דוד פטר ( צילום: אבשלום ששוני )

עו"ד דוד פטר התייחס היום (שלישי) להתנהלותו של חבר הכנסת צבי סוכות, והזהיר כי לאירועים מהסוג הזה עלולות להיות, לדבריו, השלכות על ישראל בזירה הבינלאומית.

"יש נבחרי ציבור שלצערי לא הפנימו שהם לא תנועת מחאה, הם השלטון, וזה כרוך באחריות ובבגרות", כתב פטר בהתייחסו לסוכות. בהמשך טען כי נבחרי הציבור אינם מביאים בחשבון במידה מספקת את האופן שבו אירועים כאלה נתפסים מחוץ לישראל. "הם לא מבינים את המבט הבינלאומי על אירועים מהסוג הזה. אני צופה עתיד קודר מאוד מבחינה בינלאומית", כתב. פטר התייחס גם למתרחש באירופה ובארצות הברית והביע דאגה מהכיוון שאליו הדברים מתפתחים: "ההתפתחויות באירופה ובארה"ב לא בדיוק מבטיחות".

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את דבריו חתם באזהרה: "לא לעוד זמן רב תהיה לנו את הפריווילגיה לעשות טעויות".

ברקע לדבריו עומדת פעולתו של ח"כ צבי סוכות בכפר מאדמא שבשומרון. סוכות נכנס לכפר במסגרת "סיור אנדרטאות" שאושר ואובטח על ידי כוחות צה"ל, ובמהלכו תועד מנפץ אנדרטה שהוקמה לכבוד יאמן פרג', מפקד בזרוע הצבאית של החזית העממית שחוסל על ידי צה"ל.

בצה"ל טענו כי הריסת האנדרטה לא הייתה חלק מהמתווה שאושר, וכי סוכות חרג מהתיאום, בעוד סוכות טען כי פעל בתיאום מלא עם הצבא.