בארה"ב מעריכים: המלחמה איתנו לעוד זמן רב

גורמים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ ומקורבים אל קבלת ההחלטות בבית הלבן, העריכו באוזניי התקשורת האמריקנית כי המהלך החדש של טראמפ נגד איראן, המערכה הכלכלית בה פתח משרד האוצר, תחמיר משמעותית את הפגיעה במשטר, אך זה לא ייקח יום ולא יומיים.

על פי הערכות סביבת הנשיא, המערכה החדשה שמכוונת 'לחנוק את צינורות החמצן של משמרות המהפכה והמשטר' כך על פי דבריי שר האוצר בסנאט, צפוי לשאת פירות, אך זה ייקח לפחות שלושה חודשים.

אותם גורמים הסבירו כי הכלכלה האיראנים גם כך ממשיכה להתכווץ מידי יום, ונתנו את נתון האינפלציה הכמעט דמיוני של מטבע הריאל האיראני, שזינק כבר מעל ל-2,000,000 ריאל ביחס לדולר בודד.

בין היתר ציינו את השינוי במצר הורמוז כמפתח, שכן הצי האמריקאי מצליח להוציא מעל לעשר מיליון חביות נפט בלילה ממוצע, בעוד המצור על איראן נמשך.

על פי הבית הלבן, המהלך ידרוש הצטברות של לחץ שתיקח שלושה חודשים לפחות, וכי ייתכנו בהחלט מקרים של התקלחות בין הצדדים במהלך הזמן הזה, כפי שהודיע אמש שר המלחמה פיט הגסת' כי "חזרה ללחימה עצימה היא לחלוטין תרחיש אפשרי".