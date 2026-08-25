 צבי סוכות מאיים בתביעת דיבה: "יש לך חצי שעה!"

אחרי התיעוד הבוקר (שלישי) שפרסם חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית בו הוא מנפץ אנדרטה לזכר מחבלים בכפר הפלסטיני מאדמא, יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תקף את ח"כ סוכות, וחזר על הטענה לפיה כוחות הוסטו מעזה ליו"ש לפני טבח שבעה באוקטובר כדי להגן על הסוכה שהקים סוכות באזור חווארה.

נזכיר כי מדובר בטענה שהעלה האלוף בדימוס דן הראל - והוכחה כשקרית בבית המשפט.

גולן כתב: "צבי סוכות, אותו אדם שבגללו כוחות צה"ל עלו ערב ה-7.10 לשטחים במקום להישאר בדרום. אותו אדם שפרץ לבסיסי צה״ל. והיום הוא מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה. זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל".

חבר הכנסת סוכות השיב לגולן, ואיים בתביעה: "יש לך בדיוק חצי שעה למחוק את השקר הזה. לא היה ולו חייל אחד שעלה בגללי מהדרום ליו"ש. אם לא תמחק תיתבע ותצטרך לשלם בדיוק כמו חברך הטוב דן הראל".