"כל הכבוד לצבי סוכות": העקיצה של אבישי גרינצייג

העיתונאי אבישי גרינצייג תקף היום (שלישי) בחריפות את חבר הכנסת צבי סוכות, בעקבות הסערה שהתעוררה סביב פעולתו בכפר מאדמא והעימות שנוצר בעקבותיה עם צה"ל.
"כל הכבוד לצבי סוכות שלקח נושא שבכלל לא שנוי במחלוקת, ובו למעשה העמדה של המפלגה שלו התקבלה בציבור - והפך אותו לנושא שנוי במחלוקת", כתב גרינצייג.
בהמשך החריף העיתונאי את הטון נגד חבר הכנסת מהציונות הדתית: "כל פעם פרובוקציה דבילית ומזיקה אחרת. אין עם מי לדבר, אין טעם להסביר ואין ממה להתאכזב".
את דבריו חתם גרינצייג בביקורת אישית וחריפה במיוחד כלפי סוכות: "מנטליות של ילד בן 7".
דבריו של גרינצייג מגיעים לאחר שתיעוד פלסטיני הציג את סוכות מנפץ את "אנדרטת השהידים" בכפר מאדמא, בדרום נפת שכם. האנדרטה הוקמה לכבודו של יאמן פרג', מפקד גדודי אבו עלי מצטפא, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין, שחוסל על ידי צה"ל לאחר ששיגר מחבלים מתאבדים לבצע פיגועי התאבדות ברחבי ישראל.
בעקבות האירוע פרסם דובר צה"ל תגובה חריפה נגד סוכות. בצבא טענו כי הסיור בכפר תואם מראש כ"סיור אנדרטאות", אך כי המשתתפים חרגו מהמתווה שאושר והחלו להרוס את האנדרטה.
בצה"ל הגדירו את התנהלות המשתתפים ככזו שנעשתה "באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר". עוד נטען כי כוחות צה"ל שיועדו למשימות מבצעיות הוסטו לצורך אבטחת הסיור ו"סוכנו שלא לצורך".
לצד הביקורת על סוכות, בצה"ל הבהירו כי הצבא הורס באופן קבוע אנדרטאות וסמלי הסתה, בכפוף לאישורים הנדרשים ובתיאום עם המנהל האזרחי.
ראש ועדת חינוך... אם הייתי אדם מאמין, הייתי חושב שזה מינוי של השטן או עונש מאלוהים על טיפשותו של העם היהודי