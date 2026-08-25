"כל הכבוד לצבי סוכות": העקיצה של אבישי גרינצייג

העיתונאי אבישי גרינצייג תקף היום (שלישי) בחריפות את חבר הכנסת צבי סוכות, בעקבות הסערה שהתעוררה סביב פעולתו בכפר מאדמא והעימות שנוצר בעקבותיה עם צה"ל.

"כל הכבוד לצבי סוכות שלקח נושא שבכלל לא שנוי במחלוקת, ובו למעשה העמדה של המפלגה שלו התקבלה בציבור - והפך אותו לנושא שנוי במחלוקת", כתב גרינצייג.

בהמשך החריף העיתונאי את הטון נגד חבר הכנסת מהציונות הדתית: "כל פעם פרובוקציה דבילית ומזיקה אחרת. אין עם מי לדבר, אין טעם להסביר ואין ממה להתאכזב".

את דבריו חתם גרינצייג בביקורת אישית וחריפה במיוחד כלפי סוכות: "מנטליות של ילד בן 7".

דבריו של גרינצייג מגיעים לאחר שתיעוד פלסטיני הציג את סוכות מנפץ את "אנדרטת השהידים" בכפר מאדמא, בדרום נפת שכם. האנדרטה הוקמה לכבודו של יאמן פרג', מפקד גדודי אבו עלי מצטפא, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין, שחוסל על ידי צה"ל לאחר ששיגר מחבלים מתאבדים לבצע פיגועי התאבדות ברחבי ישראל.