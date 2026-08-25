ליהוק מפתיע: הדוגמנית מצטרפת לעונה החדשה של "חברות"

חברות ( צילום: ענבל מרמרי )

אחרי שבע שנים מחוץ למסך, "חברות" בדרך לעונה חמישית – וכעת נחשף שם מסקרן נוסף שמצטרף לקאסט: יעל שלביה.

שלביה תצטרף לעונה החדשה של הקומדיה המצליחה של רשת 13, שנמצאת בימים אלה בשלבי ליהוק וצפויה להתחיל את צילומיה בחודש אוקטובר הקרוב. בשלב זה עדיין לא נחשפו פרטים על הדמות שתגלם או על האופן שבו תשתלב בעלילה.

יעל שלביה ( יעל שלביה. (צילום מסך מתוך אינסטגרם) )

חוזרות - עם פנים חדשות

שלביה לא תהיה המצטרפת החדשה היחידה. לעונה החמישית צפויים להצטרף שחקנים חדשים נוספים, לצד ארבע הכוכבות שמובילות את הסדרה: ליטל שוורץ, לירית בלבן, מגי אזרזר ולירון וייסמן.

העונה החדשה תחזיר למסך את נועה, פזית, שני וורד, שנים אחרי המקום שבו נפרדנו מהן. בזמן שחלף הילדים גדלו, החיים השתנו והצרות התחלפו - אבל הדינמיקה בין הארבע נשארה פחות או יותר אותה דינמיקה.

שבע שנים אחרי

"חברות" עלתה לראשונה בשנת 2013 והפכה לאחת הקומדיות הישראליות המצליחות. בשנת 2014 היא אף זכתה בפרס הבינלאומי "ורד הזהב", והפורמט שלה נמכר למדינות שונות ברחבי העולם.

כעת, לקראת תחילת הצילומים באוקטובר, הקאסט החדש הולך ונבנה - וההצטרפות של שלביה היא אחת החשיפות הראשונות לקראת העונה שבדרך.