"מנסור עבאס לא יהיה חלק מהממשלה, נקבל יותר מ-61"

יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו התייחסה היום (שלישי) לבחירות הקרבות והבהירה כי מבחינתה האפשרות שמנסור עבאס יהיה חלק מהממשלה הבאה אינה עומדת על הפרק. בשיחה עם גדי נס ברדיו צפון 104.5FM היא אף העריכה כי המחנה שלה יצליח להשיג רוב של יותר מ-61.

"מנסור עבאס לא יהיה חלק מהממשלה", הצהירה מלינובסקי. "אני בטוחה שיהיה פה מהפך בסגנון 77'. אני לא צריכה לחשוב על האופציה של מנסור עבאס כי זה לא רלוונטי. נקבל יותר מ-61. אני מרגישה ורואה את זה". במהלך הריאיון התייחסה מלינובסקי גם לסוגיית הגיוס, והציגה עמדה חד-משמעית שלפיה חובת השירות תחול על כולם. "נעשה חוק גיוס לכולנו. כולם יתגייסו. כולם ישרתו. אין איפה ואיפה. דם של חייל אחד לא יותר טוב מדם של אברך או חייל אחר", אמרה.

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עוד קודם לכן תקפה חברת הכנסת מישראל ביתנו את ח"כ משה אבוטבול מש"ס, שהתראיין אצל גדי נס לפניה. מלינובסקי פתחה בכך שהיא בדרך כלל אינה נוהגת להתייחס באופן אישי לאנשים, אך המשיכה בביקורת חריפה על פעילותו בכנסת.

"אני בדר"כ לא מתייחסת לגופו של אדם, אבל בכל השנים שאני והוא בכנסת, לא זכור לי מבן האדם הזה דבר אחד, חצי דבר, פסיק של דבר שעשה, או ששמעתי שהוא התעסק במשהו מהותי. שיעשה בדק בית מה הוא עשה למען הציבור", אמרה.

מלינובסקי המשיכה והשוותה בין פעילותו של אבוטבול לזו של יו"ר מפלגתה, אביגדור ליברמן: "ליברמן לפחות עסוק במשהו. מה עושה ש"ס, ומשה אבוטבול בפרט? יש לי ספק גדול".