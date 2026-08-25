צה”ל נגד צבי סוכות: “פעל באופן שקרי ומניפולטיבי”

צבי סוכות ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

תיעוד פלסטיני שהופץ היום (שלישי) מציג את חבר הכנסת צבי סוכות כשהוא מנפץ את “אנדרטת השהידים” בכפר מאדמא, בדרום נפת שכם. בעקבות האירוע פרסם דובר צה”ל תגובה חריפה, שבה נטען כי סוכות פעל בניגוד לתיאום ולמתווה שאושר מראש.

האנדרטה הוקמה לכבודו של יאמן פרג’, מפקד גדודי אבו עלי מצטפא, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין, שחוסל ב-6 ביולי 2004 על ידי צה”ל, לאחר ששיגר מחבלים מתאבדים, בהם מקורביו, לבצע פיגועי התאבדות ברחבי ישראל. בפיגועים אלה נרצחו ונפצעו עשרות ישראלים. על האנדרטה חקוקים שמותיהם של מחבלים, ובראשם פרג’, שהיה יליד הכפר מאדמא. בחודש שעבר ציינו תושבי הכפר 22 שנה לחיסולו וחילקו מיני מתיקה “לעילוי נשמתו” על האנדרטה.

לפי דובר צה”ל, ב-12 באוגוסט התקבלה בקשה מטעמו של סוכות לקיים “סיור אנדרטאות” במספר כפרים בחטיבת שומרון המצויים בשטחי A ו-B, בהם ביתא, בורין ומאדמא. הבוקר קיים חבר הכנסת את הסיור יחד עם עוזריו ובאבטחת כוחות צה”ל, שלדברי הצבא הוסטו מפעילותם לצורך המשימה.

בצה”ל טענו כי במהלך הסיור חרגו המשתתפים מהתיאום שנקבע: “בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר מדאמא”.

לפי הצבא, לאחר שהכוח זיהה את המתרחש הוא פנה למפקדיו, שהנחו לעצור את הפעולה, וסוכות והמשתתפים הוצאו מהכפר.

עוד נמסר מדובר צה”ל כי כוחות שיועדו למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לצורך אבטחת הסיור: “כוחות צה”ל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך, כל זאת בזמן שצה”ל נמצא תחת עומס מבצעי”.

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בצה”ל הוסיפו כי הם רואים את התנהלותו של חבר הכנסת בחומרה, והגדירו אותה “כניצול של אבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות”.

לצד הביקורת על סוכות, בצבא הדגישו כי צה”ל עצמו פועל להריסת אנדרטאות וסמלי הסתה, אך עושה זאת בכפוף לאישורים הנדרשים ובתיאום עם המנהל האזרחי. לדבריהם, פעולות כאלה בוצעו מספר פעמים בחודשים האחרונים ומבצע נוסף תוכנן להתבצע בקרוב.

“מדובר בפעולה חשובה במלחמה נגד הטרור וההסתה לטרור”, נמסר מדובר צה”ל.