מיכאל שמש זועם: "פרובוקציה ילדותית, שמישהו יתעשת כבר"

העיתונאי מיכאל שמש, תקף בחריפות את חבר הכנסת צבי סוכות, שתועד מנפץ אנדרטה לזכר מחבלים.
בדבריו כתב שמש: "להשתמש במיטב בחורינו ולוחמינו כדי להגן עליך במהלך פרובוקציה ילדותית באופן לא מתואם ולא מאושר. זה לא עוד גימיק. זה סיכון חיי אדם וראוי שמישהו יתעשת לפני שיהיה מאוחר".
נזכיר כי לאחר פרסום הסרטון, החלה סערה ברשת נגד סוכות. אנשים טענו כי סוכות מסכן את לוחמינו.
מדובר צה"ל נמסר כי: "ב-12 באוגוסט התקבלה בקשה מטעם חבר הכנסת צבי סוכות לקיים ׳סיור אנדרטאות׳ במספר כפרים בחטיבת שומרון המצויים בשטחי A ו-B (ביתא, בורין ומדאמא). הבוקר (ג׳) קיים חבר הכנסת יחד עם עוזריו את ׳סיור האנדרטאות׳ באבטחת כוחות צה״ל שהוסטו מפעילותם עבור משימה זו.
בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר מדאמא. בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנ״ל הוצאו מתוך הכפר.
כוחות צה״ל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך, כל זאת בזמן שצה״ל נמצא תחת עומס מבצעי. צה״ל רואה את ההתנהלות ואי התיאום על-ידי חבר הכנסת כחמור, וכניצול של אבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות".
א. הוא ממפלגתו של סמוטריץ ולא של בן גביר. ב.עדיף שהכתב הילדון החרדי שלא עשה צבא ולא גר ביו"ש יסתום את הפה, בנושאים שהוא לא מבין, כל חייל חי"ר יודע ומבין שהריסת אנדרטאות ופגיעה בסמלי טרור, היא משמעותית תודעתית מבחינת הישמעאלים הארורים וההרתעה שזה יוצר. שהם רואים שצהל והמדינה לא עושים חשבון, הם נכנסים