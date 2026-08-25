מיכאל שמש זועם: "פרובוקציה ילדותית, שמישהו יתעשת כבר"

‏העיתונאי מיכאל שמש, תקף בחריפות את חבר הכנסת צבי סוכות, שתועד מנפץ אנדרטה לזכר מחבלים.

בדבריו כתב שמש: "להשתמש במיטב בחורינו ולוחמינו כדי להגן עליך במהלך פרובוקציה ילדותית באופן לא מתואם ולא מאושר. זה לא עוד גימיק. זה סיכון חיי אדם וראוי שמישהו יתעשת לפני שיהיה מאוחר".

נזכיר כי לאחר פרסום הסרטון, החלה סערה ברשת נגד סוכות. אנשים טענו כי סוכות מסכן את לוחמינו.