ברוך מרזל חושף: זו ההצבעה שפירקה את הנהגת עוצמה יהודית

( יונתן זינדל / פלאש90 )

שבוע לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העניק באולפן סרוגים גט פומבי לשותפיו לשעבר, ברוך מרזל ומיכאל בן ארי, הגיע מרזל לאותו אולפן כדי להשיב לו ופתח מחדש את אחד הקרעים העמוקים והטעונים בימין הישראלי.

בריאיון הקודם אמר בן גביר כי הוא אוהב ומעריך את מרזל ואת בן ארי, אך הדגיש כי דרכיהם הפוליטיות התפצלו. לדבריו, בעוד השניים מבקשים "לצעוק ולהפגין", הוא הגיע "לנהל ולעשות". עוד הצהיר כי אינו מזדהה כיום עם האידיאולוגיה של הרב מאיר כהנא, וקרא למי שעדיין מאמין בדרך זו להצביע למרזל ולבן ארי. "הוא צועק ומפגין – אני רציתי להשפיע על האידיאולוגיה" מרזל דחה בלעג את הטענה שלפיה הוא מבקש להפגין בעוד בן גביר מנהל. "הבן אדם שר בכיר קדנציה שלמה – מה הוא עושה בעיקר? הוא צועק ומפגין", אמר. "אתה רוצה להיות שר – תהיה שר. אתה רוצה להפגין – תבוא איתנו, אנחנו מפגינים". עם זאת, מרזל הדגיש כי הוא אינו מבטל את הישגיו של בן גביר. "אין לי בעיה לפרגן לו. הוא עשה שינויים בבתי הסוהר ועשה דברים טובים. לא הכול אצל בן גביר רע", אמר. אלא שלטענתו, עיקר המחלוקת אינו נוגע להפגנות אלא לנטישת הדרך האידיאולוגית: "אני רציתי שנמשיך להשפיע על היהדות של המדינה ועל האידיאולוגיה של המדינה. הוא ויתר על זה בשביל הכבוד להיות שר".

"בן גביר תמך בהסתמכות על רע"ם"

מרזל סימן את נקודת השבר בינו לבין בן גביר בדיון שנערך, לדבריו, בהנהלת עוצמה יהודית לאחר כניסתו הראשונה של בן גביר לכנסת. לטענתו, ההנהלה הצביעה בשאלה האם ניתן להקים ממשלה שתסתמך על רע"ם, ובן גביר היה בין שני התומכים במהלך – מול שישה מתנגדים.

לדברי מרזל, לאחר שהפסיד בהצבעה הפסיק בן גביר לכנס את מוסדות המפלגה: "מאותו יום, באופן בלתי חוקי, הוא ביטל את הגופים האלה, הפסיק לכנס אותם, לא הזמין אותנו לאסיפה ומינה את עצמו באופן בלתי חוקי ליו"ר עוצמה יהודית".

כשנשאל מדוע לא פנו לרשם המפלגות או לבית המשפט, השיב מרזל כי אינו מאמין במערכת המשפט ואינו מעוניין לפעול באמצעותה נגד בן גביר. לדבריו, גם הרב דוב ליאור ביקש ממנו שלא לנהל את המאבק בבית המשפט.

מרזל עמד על כך שהשם עוצמה יהודית שייך למייסדי המפלגה המקוריים. "המפלגה הזאת שייכת לנו. אנחנו הקמנו אותה", אמר, וציין כי השקיע מכספו ופעל להשגת החתימות הנדרשות להקמתה. עם זאת, הבהיר כי הוא וחבריו אינם תומכים כיום במפלגה הנושאת את אותו שם: "אנחנו תומכים בדרך, לא בשם".

"הוא כבר לא קשור לדרך שבה הלכנו"

מרזל התייחס גם להתנערותו של בן גביר מדרכו של הרב כהנא, וטען כי יש לקבל את הדברים כפשוטם. "ביום שהוא החליט שהוא מוותר על האידיאולוגיה בשביל להיות שר – צריך להאמין לו", אמר.

לדבריו, תמיכתו של בן גביר באמיר אוחנה בפריימריז בליכוד והיחס שהעניק לו לאחר בחירתו ליו"ר הכנסת ממחישים את השינוי שעבר. מרזל הזכיר כי בעבר השניים הפגינו יחד נגד מצעדי הגאווה, וטען כי בן גביר סטה באופן מובהק מהדרך שבה החלו.

כאשר עומת עם האפשרות שבן גביר פשוט התמתן כדי להשפיע מתוך המערכת, השיב מרזל: "זה בדיוק מה שאני אומר – הוא כבר לא קשור לדרך שאנחנו הלכנו בה מהיום הראשון". לדבריו, לבן גביר מותר לשנות את עמדותיו, אך על ציבור המצביעים לדעת זאת: "הוא היום עוד ליכודניק".

המחמאות לסמוטריץ' ולסטרוק – והביקורת החריפה

לצד המתקפה על בן גביר, מרזל הפתיע במחמאות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשרת ההתיישבות אורית סטרוק. אף שהבהיר כי מעולם לא הצביע לציונות הדתית, אמר: "כשמדברים על עשייה בקדנציה הזאת, אני חושב שבצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק שברו שיאים בעשייה בכל התחומים".

לדבריו, השניים הובילו שינוי דרמטי בהתיישבות ביהודה ושומרון. "אתה נוסע מחברון לירושלים ויש עשרים נקודות חדשות. זה דבר מטורף, אף אחד לא היה עושה את זה", אמר.

אלא שגם ההישגים הללו, לטענתו, אינם מצדיקים תמיכה בסמוטריץ'. מרזל האשים את נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר בהחמצת "הזדמנות היסטורית" לקידום הגירה מרצון מרצועת עזה. "היה אפשר לייבש את הביצה והם לא עשו את זה", טען. "זה מחדל חמור ביותר, שרק בשבילו לא מגיע שיצביעו להם – לא לסמוטריץ', לא לבן גביר ולא לביבי".

"אתמוך בכל מפלגה שמיכאל בן ארי יהיה בה"

לקראת הבחירות הצהיר מרזל כי יתמוך בכל רשימה שבה יוצב מיכאל בן ארי. "מיכאל הוא איש אמת שהלך עם האמת ומשלם על כך מחיר כבד", אמר. הוא הסביר כי אינו מתכוון להתמודד בעצמו, וטען כי בן ארי ואחרים מתאימים ממנו להובלת הרשימה.

מרזל דחה גם את הטענה כי התמודדות של מפלגות קטנות עלולה לשרוף קולות לימין. לדבריו, המפלגות הגדולות הן שהעלו את אחוז החסימה ויצרו קשיים שנועדו למנוע מרשימות אידיאולוגיות להתמודד וכעת הן משתמשות באותם כללים כדי להפעיל עליהן לחץ לפרוש.

"היו לכם ארבע שנים, יכולתם להוריד את אחוז החסימה ולא הורדתם", תקף. "אני לא מצביע לרע. הרע במיעוטו הוא עדיין רע. אני מצביע לטוב".

הקריאה לאיחוד: "אנחנו בדקה ה-90"

מרזל קרא למפלגות הימין הקטנות – ובהן זהות, נעם, צומת ומפלגתו של עופר וינטר – להתאחד ברשימה משותפת או בבלוק טכני. לדבריו, המפלגות יכולות לקבוע מנגנון לחלוקת המקומות, להתמודד יחד וביום שלאחר הבחירות לשוב לפעול בנפרד.

"אנחנו בדקה ה-90", הזהיר. "אפשר ליצור מנגנון איך מחלקים מי במקום הראשון, מי במקום השני ומי במקום השלישי. יום אחרי הבחירות כל אחד יכול ללכת לדרכו".

מרזל אף הבהיר כי לא תהיה לו מניעה להצטרף לבלוק טכני גם עם סמוטריץ'. "כל עוד אני יכול אידיאולוגית להמשיך בדרך האמת ובדרך שלי, קואליציות ובלוקים טכניים הם לא בעיה", אמר. לטענתו, איחוד כזה עשוי להחזיר לקלפיות בין חמישה לעשרה מנדטים של מצביעי ימין שכיום אינם מתכוונים להצביע.

כשנשאל אם חלק מהמפלגות הקטנות יפרשו לפני הבחירות, סירב לנקוב בשמות כדי שלא לפגוע בהן, אך העריך כי לפחות שתיים או שלוש רשימות מתכוונות להתמודד עד הסוף. לדבריו, אם לא יושג איחוד – הדבר עלול להביא להפסד של גוש הימין.

בסיום הריאיון התייחס מרזל גם למאבק על ראשות הממשלה. הוא העריך כי במצב הנוכחי בנימין נתניהו לא יישאר בתפקיד לאחר הבחירות, אך הבהיר כי הוא מעדיף אותו על פני גדי איזנקוט: "נתניהו לא טוב, אבל הוא הרבה פחות גרוע מאייזנקוט".