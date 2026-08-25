בנו של מיקי ברקוביץ' מגיב לראשונה לחשיפת מצבו של אביו

לאחר שידור הסרט "מה קרה למיקי" בקשת 12, שבו נחשף כי אגדת הכדורסל מיקי ברקוביץ' חולה בדמנציה, בנו רועי התייחס היום (שלישי) לחשיפה האישית ולתגובות הרבות שקיבלה המשפחה בעקבותיה.

בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב רועי: "ערב לא פשוט עבר עלינו. לצאת לתקשורת ולחשוף משהו כל כך אישי, שמור ורגיש אחרי תקופה ארוכה בצל – זה קורע את הלב. אבל עשינו את זה מתוך אהבה אינסופית ומחויבות מוחלטת לאבא".

לדבריו, מאז שידור הסרט המשפחה מקבלת תגובות רבות מהציבור: "מאז ששודר הסרט – ובעצם עוד הרבה לפני – אנחנו מוצפים בגל אדיר של אהבה, חום, דאגה ורגישות מכל פינה במדינה. מחמם ומנחם את הלב לראות שגם עשרות שנים אחרי שירד מהמגרש, עם ישראל לא שכח את המנצח שלו".

רועי הוסיף והתייחס לזיכרונות של הציבור מאביו ולמאבק שמנהלת המשפחה לצדו: "עדיין אוהבים אותו, זוכרים את רגעי האושר והגאווה שהביא לכולנו, ומוקירים תודה על הדרך והמורשת שלו. המאבק של אבא לא נגמר, ואנחנו נלחמים איתו ועבורו בכל נשימה ובכל צעד בדרך".