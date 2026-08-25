חגי לובר: אם זה יקרה, אצטרף לעופר וינטר

חגי לובר ( הדס פארוש / פלאש90 )

לקראת אירוע ההשקה והכרזת המפלגה החדשה של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, האב השכול חגי לובר מפרסם פנייה ישירה ונוקבת ליו"ר המפלגה הטרייה, וקורא לו להביא בשורה פוליטית שונה לחלוטין ממה שהורגלנו לראות במחנה הימין.

"הלוואי שעופר וינטר, היום בהשקת מפלגתו החדשה, יעמוד ויאמר שהוא מביא למערכת הפוליטית בשורה: לאחד את שני הגושים בממשלת שיתוף פעולה, ושבשום מקרה הוא לא יצטרף לממשלה צרה", כתב לובר. לדבריו, על וינטר להוביל מהלך לאיחוד רסיסי המפלגות והדמויות הפועלות למען ממשלה רחבה, בהם בני גנץ, גלעד ארדן, חילי טרופר ואחרים, כדי לייצר כוח פוליטי משמעותי שיעבור בבטחה את אחוז החסימה. לובר יצא בתקפה נגד האפשרות שוינטר יציע מצע ימני שגרתי בלבד, והסביר כי צעד כזה מיותר במפה הפוליטית הנוכחית: "אם הוא בא למחזר את המסרים מימין שאנו שומעים עד לזרא – ש'צריך לתקוף בעצימות גבוהה', ש'לערבים לעולם לא תהיה מדינה', ש'צריך לחזק את ההתיישבות והצבא', ושהגיוס הוא 'רק למי שלא לומד תורה' – זה בדיוק מה שאומרים סמוטריץ', הליכוד ובן גביר ללא הפוגה. אז בשביל מה, למען השם, עוד מפלגה?".

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לדבריו, אין צורך במפלגה נוספת רק משום שהיא משווקת באריזה "נוצצת" או מציעה שילוב של דתיים וחילונים הקיים כבר בליכוד. "עופר יקירי, כפי שדיברנו לא אחת, זו שעת רצון שלא תחזור וחייבים לחולל בה תיקון משמעותי", הוסיף לובר והציע מתווה למניעת ממשלה צרה שמייצגת "חצי עם בקושי", לטובת הקמת ממשלת הסכמה רחבה.

לסיום הבהיר לובר כי תמיכתו הציבורית והפוליטית מותנית בצעד הזה: "אם זה מה שתכריז היום, יש לך אותי כפעיל מסור של המפלגה החדשה".