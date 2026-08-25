בן כספית: ״ביבי הוא מכה שהונחתה עלינו משמים״

בן כספית התבטא היום (שלישי) בחריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך התוכנית המשותפת שלו עם ינון מגל ברדיו 103fm. כספית תיאר את נתניהו כ״מכה שהונחתה עלינו משמים״, וטען כי הוא היה הראשון לזהות זאת.

״ביבי הוא מכה שהונחתה עלינו משמים״, אמר כספית בשידור. מיד לאחר מכן התייחס גם לחלקו האישי במאבק הציבורי נגד נתניהו, והוסיף: ״אני חושב שזיהיתי את זה ראשון, אבל אף אחד לא יתן לי על זה קרדיט״.

בדבריו לא הסתפק כספית בביקורת על נתניהו עצמו, אלא ביקש להדגיש כי להבנתו הוא זיהה מוקדם מאחרים את מה שהוא רואה כחומרת התופעה. עם זאת, כספית העריך כי לא יקבל הכרה על כך, גם אם הוא אכן היה הראשון שהציג את העמדה הזאת.

האמירה נאמרה במסגרת התוכנית המשותפת של כספית וינון מגל ב־103fm. בתוכנית השניים מרבים להציג עמדות שונות,