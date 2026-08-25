נתניהו מאשים: הוא ברח מהקבינט לפני מבצע הביפרים

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשיך לסמן את גדי איזנקוט כאויבו העיקרי במערכת הבחירות ולהתעלם מנפתלי בנט.

הבוקר (שלישי) הוא ממשיך בקמפיין הבחירות שלו ותוקף את איזנקוט. "איזנקוט נכנע וברח מהקבינט לפני מבצע הביפרים ולפני חיסול נסראללה - המטרה שלו הייתה ברורה: להרים דגל לבן ולדחוף לבחירות", האשים נתניהו.

עוד הוא הוסיף: "כל זה לפני כל ההישגים שלנו בצפון מול חיזבאללה ולפני ההישגים מול משטר האייתולות באיראן. ראש הממשלה נתניהו לא נכנע".