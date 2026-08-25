נתניהו מאשים: הוא ברח מהקבינט לפני מבצע הביפרים

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשיך לסמן את גדי איזנקוט כאויבו העיקרי במערכת הבחירות ולהתעלם מנפתלי בנט.
הבוקר (שלישי) הוא ממשיך בקמפיין הבחירות שלו ותוקף את איזנקוט. "איזנקוט נכנע וברח מהקבינט לפני מבצע הביפרים ולפני חיסול נסראללה - המטרה שלו הייתה ברורה: להרים דגל לבן ולדחוף לבחירות", האשים נתניהו.
עוד הוא הוסיף: "כל זה לפני כל ההישגים שלנו בצפון מול חיזבאללה ולפני ההישגים מול משטר האייתולות באיראן. ראש הממשלה נתניהו לא נכנע".
נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאבטחת יו"ר ישר! גדי איזנקוט, והורה לראש השב"כ דוד זיני לוודא שהוא מקבל אבטחה "ברמה נאותה, על פי הצורך".
בשב"כ הבהירו לנתניהו שהם "עושים את המקסימום" ו"פועלים לפי החוק". בהודעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג, נכתב כי "ראש השב"כ אמר שאין מידע מודיעיני או התרעות על כוונה לפגוע בראש מפלגת ישר", וזיני הבהיר בהמשך: "ההחלטה על אי-אבטחתו התקבלה על ידי ראש השב"כ והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה".
כשלחמתי בעזה שמרתי על חבריי, וכואב לראות איך נתניהו משמיץ לוחמים רק בשביל הישרדות פוליטית