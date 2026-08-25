הבכיר טוען: זה הדבר הכי טוב שנתניהו רוצה מוינטר

עופר וינטר נתניהו ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90, אלון גלבוע )

עו"ד גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, התראיין היום (שלישי) ברדיו 103fm ונשאל האם ראש הממשלה נתניהו ועופר וינטר, מתואמים ביניהם.

בתגובה הוא השיב: "בשום פנים ואופן הם לא מתואמים. וינטר קיבל הצעה לשריון גבוה וסירב. הדבר הכי טוב שנתניהו רוצה זה שוינטר לא יתמודד לבד". נתניהו אינו היחיד, פעילי ימין רבי שחוששים מהאפשרות של התרסקות בבחירות הקרובות של גוש הימין, מנסים לדחוף לחיבור רשימות ומפלגות, כמו סמוטריץ' עם פייגלין ווינטר ועוד. נזכיר כי לפני מספר ימים, דיווח ברשת i24NEWS חשף דאגה עמוקה בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני כניסתו האפשרית של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר לזירה הפוליטית. על פי הפרסום, של עמיאל ירחי, נתניהו מזהיר בשיחות סגורות מפני תרחיש שבו ריצה של וינטר תפגע באופן קשה בגוש הימין ותביא לאובדן מנדטים קריטי. בדיווח הובאו דבריו הישירים של ראש הממשלה: "לא סומך על וינטר. או שישרוף קולות לימין או שיקח קולות מהימין ויעביר אותם לממשלה בראשות איזנקוט, יחד עם בנט ויאיר גולן."

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על פי המדווח, המכשול המרכזי סביב מהלכיו של וינטר טמון בהצבת תנאים נוקשים מצידו לגבי זהות השותפים לדרך:

וינטר כרגע מסרב לשבת במפלגה עם כל מי שהיה חלק ממחדל ה-7.10, אבל גם פוסל את ארדן שלא היה חלק מהממשלה.

כרגע טרם ברור לאן פניו של וינטר מועדות, אך פעילי ימין טוענים כי אין סיכוי שהוא יעשה מעשה בנט ויחבור לשמאל או לגדי איזנקוט.