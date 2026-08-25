פייגלין: ממשלת שמאל? יש משהו שיותר מדאיג אותי

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מתייחס לחששות בימין מפני איבוד קולות והקמת ממשלת שמאל, ומבהיר כי מבחינתו המצב הקיים והמשך הקונספציה מסוכנים בהרבה. בראיון שהעניק למגיש שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', נשאל פייגלין על הריצה העצמאית ברקע נתוני הסקרים, והציג עמדה נחרצת.
"גוש הימין מאוד מדאיג אותי, הדבר האחרון שאני רוצה לראות כאן זה ממשלת שמאל", הודה פייגלין. "אבל 7 באוקטובר הבא, הטבח הבא בכפר סבא ובנתניה, מדאיג אותי הרבה יותר. אם אנחנו רק נדע לעשות את אותו הדבר ולהצביע אותו דבר, אנחנו נקבל את אותו הדבר. אני לא רואה שום שינוי, לא במדיניות ולא בקונספציה. אני לא מתכוון לגלגל את 7 באוקטובר הבא גם לנינים שלי. זה לא יקרה. חייבת להיות דרך אחרת לימין".
במהלך הראיון עימת אותו שרון גל עם הטענה כי ריצה מתחת לאחוז החסימה עלולה להביא לעליית ממשלת שמאל: "אבל אתה שוב פעם רץ כשהסקרים מראים אחוז וחצי. תחשוב על אלפי הקולות האלה שיביאו לפה את ממשלת קפלן".
פייגלין בתגובה דחה את ההאשמות והבהיר כי הוא פועל ללא הרף למניעת פיצול במחנה: "אני הצעתי איחוד כבר לפני שנה. אנחנו המפלגה היחידה שפנתה לכולם; גם לסמוטריץ', גם לבן גביר, גם לוינטר, לכולם, וידינו עדיין מושטת לחיבורים. אנחנו מעוניינים בזה, אנחנו מבינים את הצורך בזה".
לסיום, ניצל יו"ר 'זהות' את השידור כדי להפנות קריאה פומבית לראשי הסיעות בימין: "אני מנצל את הבמה לחזור ולקרוא לכל הכוחות האידיאולוגיים בימין, כולל הליכוד: בואו ונעשה בלוק טכני אחד גדול. ידי מושטת, בינתיים עוד לא פוגשת יד אחות".
מה אתם מתפלאים שהוא לא רוצה להיות עלה תאנה???? פייגלין אשכרה הבין מה שאצלכם לא קלטו, גוש המשתמטים זה האסון האמיתי 🤡