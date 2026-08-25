פייגלין: ממשלת שמאל? יש משהו שיותר מדאיג אותי

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מתייחס לחששות בימין מפני איבוד קולות והקמת ממשלת שמאל, ומבהיר כי מבחינתו המצב הקיים והמשך הקונספציה מסוכנים בהרבה. בראיון שהעניק למגיש שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', נשאל פייגלין על הריצה העצמאית ברקע נתוני הסקרים, והציג עמדה נחרצת.

"גוש הימין מאוד מדאיג אותי, הדבר האחרון שאני רוצה לראות כאן זה ממשלת שמאל", הודה פייגלין. "אבל 7 באוקטובר הבא, הטבח הבא בכפר סבא ובנתניה, מדאיג אותי הרבה יותר. אם אנחנו רק נדע לעשות את אותו הדבר ולהצביע אותו דבר, אנחנו נקבל את אותו הדבר. אני לא רואה שום שינוי, לא במדיניות ולא בקונספציה. אני לא מתכוון לגלגל את 7 באוקטובר הבא גם לנינים שלי. זה לא יקרה. חייבת להיות דרך אחרת לימין".

במהלך הראיון עימת אותו שרון גל עם הטענה כי ריצה מתחת לאחוז החסימה עלולה להביא לעליית ממשלת שמאל: "אבל אתה שוב פעם רץ כשהסקרים מראים אחוז וחצי. תחשוב על אלפי הקולות האלה שיביאו לפה את ממשלת קפלן".