בנט מגלה: זה התיק שיאיר לפיד יקבל בממשלה הבאה

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר תנועת 'ביחד', נפתלי בנט, דוחה בתוקף את הדיווחים לפיהם יו"ר 'יש עתיד', יאיר לפיד, מודר מקמפיין הבחירות של המפלגה. בדברים שאמר בראיון לרדיו 103fm הבהיר בנט כי השניים ממשיכים לפעול במלוא המרץ.

"אנחנו חורשים את הארץ, בנפרד וביחד. עשינו שני כנסים בימים האחרונים, ואנחנו ממשיכים להגיע לכל מקום", טען בנט בתשובה לשאלתם של המגישים גדעון אוקו ועמיחי אתאלי.

כשנשאל על מקומו ותפקידו המיועד של לפיד, השיב בנט בהערכה רבה: "הוא היה שר חוץ מעולה, ויכול להיות שר חוץ מעולה. הוא יזם את ועידת הנגב, והביא שרי חוץ מכל מקום. אנשים צריכים לדעת שיש לנו אלטרנטיבה מצוינת, ואנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות".

בנט נשאל גם האם הוא מתחרט על הריצה המשותפת, והשיב בביטול: "ממש לא. אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לעבוד ביחד, ואנחנו עושים את זה עם דוגמה אישית ומנהיגות אמיתית. אני איש ימין מדיני, ולפיד איש מרכז. אני מתנגד למדינה פלסטינית, והוא לא מאמין שתהיה מדינה פלסטינית בשנים הקרובות. מה זה משנה? אנחנו חושבים שצריך להוריד את המחירים של גבינה צהובה ודירות בישראל".