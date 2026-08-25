אירוע בטחוני בגבול ירדן

המאבק בהברחות אמצעי הלחימה בגבול המזרחי נמשך: בפעילות ממוקדת של בלשי יחידת גבול ירדן (יג״י) של מחוז ש״י ולוחמי חטיבת הבקעה והעמקים של צה״ל, סוכלה הלילה הברחת אמצעי לחימה נרחבת סמוך לגשר אדם.

אמש בשעות הערב זיהו כוחות הביטחון ממצאים אשר העידו על פעילות חשודה במרחב הגבול. בעקבות הממצאים הוקפצו כוחות המשטרה וצה״ל למרחב וביצעו פעולות סיכול נרחבות. הכוחות החלו בהצבת מארבים, הפעלת תצפיות וסריקות בשטח, שהובילו לאיתורם ולמעצרם של שני חשודים, תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם.

במהלך תחקור ראשוני שביצעו הכוחות בשטח, אותר תיק שהוטמן על ידי החשודים באזור. בתוכו מצאו השוטרים 10 אקדחים שהוברחו במהלך הלילה דרך גבול ירדן.

החשודים, יחד עם כלי הנשק שנתפסו, הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש״י.

מכוחות הביטחון נמסר כי הם ימשיכו לנהל מאבק נחוש לאורך הגבול המזרחי נגד הברחות אמצעי לחימה מכל סוג, שעלולים להגיע לידי גורמי טרור ועבריינים, במטרה להגן על ביטחון אזרחי ישראל.