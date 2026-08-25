בנט: זו הסיבה שלא גייסתי חרדים כשהייתי ראש ממשלה

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס בראיון לרדיו 103FM לסוגיית גיוס בני הישיבות והחרדים, והסביר את השינוי בעמדתו בעקבות אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה המתמשכת.

כשנשאל מדוע בתקופת כהונתו כראש ממשלה לא פעל באופן אקטיבי לגיוס חרדים, הודה בנט ביושר: "עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל, זה היה לפני 7 באוקטובר. מאז יש צורך אקוטי ב-20 אלף חיילים נוספים במערכת הביטחון".

בנט ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף בחריפות את הנהגת מפלגת הציונות הדתית והקואליציה הנוכחית על התנהלותן בנושא: "בארבע השנים האלה שסמוטריץ' היה בשלטון לא ניסו לגייס, רק העבירו מיליארדים לאלה שלא מתגייסים".