חברת הליכוד לשעבר מצטרפת לעופר וינטר

עופר וינטר ( טל גל\פלאש 90 )

לקראת הכרזתו המתוכננת הערב על הקמת מפלגה חדשה, השמות הנוספים שנבחנים בסביבתו של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר מצביעים על הקהלים הנוספים שאליהם הוא מבקש לפנות לקראת הבחירות.

אחד השמות הבולטים שנבחנים הוא ללי דרעי, תושבת עלי שהתמודדה בעבר בפריימריז בליכוד. בשנים האחרונות הפכה דרעי לקול בולט ומשפיע בסוגיית גיוס החרדים, בפרט לאחר נפילת בנה, סעדיה דרעי הי"ד, בקרבות ברצועת עזה. דרעי יצאה באופן פומבי נגד חוק הפטור מגיוס שקידמה הקואליציה, וגיבשה מתווה המציע גיוס רחב יותר של חרדים, לצד הקצאת מכסות מצומצמות ומוגדרות ללומדי תורה שתורתם אמנותם.

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כיום חברה דרעי בתנועת "מאמינים", המבקשת להציע לציבור הציוני-דתי אלטרנטיבה וייצוג פוליטי שונה מזה שמציעה כיום מפלגת הציונות הדתית. שילובה האפשרי לצד וינטר מסמן את השאיפה לבנות רשימה שתדע לחבר בין תפיסה ביטחונית התקפית לבין עמדות סדורות בנושאי חברה, שיוויון בנטל וזהות יהודית.