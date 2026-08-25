הביטחוניסטית מצטרפת לליברמן: "לא אשב איתן בממשלה"

ליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

אל"ם (במיל') טליה לנקרי, שהצטרפה לאחרונה למפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן, משרטטת קווים אדומים ברורים בכל הנוגע להרכבת הקואליציה העתידית ביום שאחרי הבחירות.

בראיון שהעניקה לפודקאסט "משחק הכסאות" של שירית אביטן הכהן ב'ישראל היום', נשאלה לנקרי לגבי אפשרות של שיתוף פעולה פוליטי או התבססות על המפלגות הערביות בהקמת הממשלה הבאה, והשיבה בנחרצות. "לא. אני מאוד לא הייתי רוצה לראות כרגע מפלגות ערביות בקואליציה", הבהירה לנקרי. "מתוך הבנה שאי אפשר לקדם מהלכים ככה. אחרי השבעה באוקטובר אין לנו את הפריווילגיה". לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, הדגישה בדבריה את המציאות הלאומית והביטחונית המורכבת שבה נתונה המדינה מאז פרוץ המלחמה, והסבירה כי קבלת ההחלטות הלאומיות חייבת להישאר בידי הרוב הציוני.

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"מצבנו קשה. אנחנו לא יכולים שישפיעו עלינו בשום דרך כשצריך לקבל פה החלטות קשות ואנחנו צריכים לדאוג לעצמנו", אמרה. "אנחנו צריכים ממשלה ציונית ואנחנו חייבים להגן על עצמנו בעצמנו. הגענו אחרי השבעה באוקטובר לנקודת האפס מחדש. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו ביטחונית וחברתית, ולכן אנחנו חייבים להחליף את הממשלה הזו".