האזהרה הדרמטית שקיבל טראמפ לפני חיסולו של חמינאי

פרטים חדשים על הדיונים שהתנהלו בצמרת האמריקנית ערב פתיחת המלחמה נגד איראן חושפים את המחלוקת החריפה שקדמה להחלטתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לצאת למערכה.

על פי תחקיר נרחב שפורסם ב"וול סטריט ג'ורנל", קהילת המודיעין האמריקנית הזהירה כי חיסולו של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי עלול להשיג תוצאה הפוכה מזו שקיווה לה הממשל.

לפי הפרסום, ימים אחדים לפני פתיחת המתקפה ב-28 בפברואר כינס טראמפ את בכירי מערכת הביטחון והמודיעין בחדר הסגלגל.

אחת השאלות המרכזיות שעל הפרק הייתה האם תקיפה רחבת היקף, ובפרט פגיעה בצמרת האיראנית, עשויה להביא לקריסת המשטר ולבלימת תוכנית הגרעין.

באותו דיון הציגה ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גבארד, את הערכת גופי המודיעין. המסר שהועבר לנשיא היה חד: חיסול ח'אמנאי אינו מבטיח משטר מתון יותר, ולהפך, הוא עלול לסלול את הדרך להנהגה קשוחה יותר, שתראה בהשגת נשק גרעיני יעד דחוף אף יותר.

האזהרות: הורמוז, הגרעין והבסיסים האמריקניים

על פי הגורמים שצוטטו בתחקיר, ההערכה שהוצגה לטראמפ כללה שורה של תרחישים אפשריים במקרה של חיסול המנהיג העליון.

בוושינגטון חששו כי המשטר החדש יפעל לחסימת מצר הורמוז, יגביר את הפעילות נגד כוחות ובסיסים אמריקניים באזור ויאיץ את המאמץ להשגת יכולת גרעינית צבאית.

במקביל, בכירים בפנטגון הצביעו על המחיר האפשרי של מלחמה ממושכת, החל מנפגעים בקרב הכוחות האמריקניים ועד לשחיקה משמעותית במאגרי התחמושת.

למרות ההתרעות, טראמפ בחר להתקדם עם המהלך הצבאי. לפי הדיווח, הנשיא השתכנע בין היתר מההערכה כי איראן נמצאת בנקודת חולשה יוצאת דופן, ומהתוכניות המבצעיות שהציגו בפניו שר ההגנה פיט הגסת' ובכירי הצבא.