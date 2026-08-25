ליברמן: אם אעשה זאת אאבד שני מנדטים, בנט יאבד ארבעה

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מתייחס למאבק על הנהגת גוש מתנגדי נתניהו ומסביר מדוע בשלב זה אין בכוונתו להכריז על תמיכה בגדי איזנקוט כמועמד לראשות הממשלה.
לדברי ליברמן בריאיון לרדיו 103FM, הכרזה כזו עלולה דווקא להחליש את הגוש כולו ולהבריח מצביעים ממפלגתו.
"ברגע שאכריז שאני תומך באיזנקוט, באותו הרגע אני אאבד שני מנדטים. אם בנט יכריז שהוא תומך באיזנקוט, הוא יאבד ארבעה מנדטים", אמר.
ליברמן הסביר כי מבחינתו, בשלב הנוכחי של מערכת הבחירות, על כל אחת מהמפלגות לפנות לקהל המצביעים שלה ולהגדיל ככל האפשר את כוחה – ורק בהמשך לעסוק בשאלת המועמד המוסכם לראשות הממשלה.
"ההכרזה הזאת תהיה רווח קטן לגדי והפסד גדול לגוש. כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה", הבהיר.
המחמאות המפתיעות לעופר וינטר
ליברמן התייחס גם לתא"ל במיל' עופר וינטר, ששמו נמצא במוקד השיח הפוליטי, ולמרות הפערים האידאולוגיים ביניהם בחר להרעיף עליו מחמאות.
"אני מאוד מעריך את וינטר. מדובר באיש ישר, לוחם אמיץ ואדם ערכי", אמר ליברמן. לדבריו, השניים מכירים היטב, אף שלא שוחחו בשנה האחרונה.
ליברמן הדגיש כי הוא אינו מתעלם מהמחלוקות ביניהם, אך בירך על כניסת דמויות נוספות למערכת הפוליטית: "יש פער בהשקפות העולם שלנו, אבל זה עוד אדם איכותי במערכת הפוליטית".
טמבל , מי מאמין לך , גם כך אין לך 2 מנדטים , זה כבר מגולם . הוא חושב שכולם מטומטמים . כבר ישבת עם שמאל קיצוני ואחים מוסלמים והעברתה להם 54 מיליארד שקל