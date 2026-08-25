ליברמן: אם אעשה זאת אאבד שני מנדטים, בנט יאבד ארבעה

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מתייחס למאבק על הנהגת גוש מתנגדי נתניהו ומסביר מדוע בשלב זה אין בכוונתו להכריז על תמיכה בגדי איזנקוט כמועמד לראשות הממשלה.

לדברי ליברמן בריאיון לרדיו 103FM, הכרזה כזו עלולה דווקא להחליש את הגוש כולו ולהבריח מצביעים ממפלגתו.

"ברגע שאכריז שאני תומך באיזנקוט, באותו הרגע אני אאבד שני מנדטים. אם בנט יכריז שהוא תומך באיזנקוט, הוא יאבד ארבעה מנדטים", אמר.

ליברמן הסביר כי מבחינתו, בשלב הנוכחי של מערכת הבחירות, על כל אחת מהמפלגות לפנות לקהל המצביעים שלה ולהגדיל ככל האפשר את כוחה – ורק בהמשך לעסוק בשאלת המועמד המוסכם לראשות הממשלה.

"ההכרזה הזאת תהיה רווח קטן לגדי והפסד גדול לגוש. כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה", הבהיר.