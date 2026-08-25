פילבר נגד התופעה בימין: כל מח"ט במילואים בטוח שהוא מנהיג

שלמה פילבר ( Olivier Fitoussi / פלאש90 )

הסוקר שלמה פילבר פרסם הבוקר (שלישי) ביקורת חריפה על תופעה שלדבריו הולכת ומתרחבת במחנה הימין, ובמיוחד בציונות הדתית - כניסתם של אנשי צבא וראשי ארגונים חוץ-פרלמנטריים לפוליטיקה מתוך שאיפה להגיע במהירות לתפקידי שרים בכירים.

"בימין בכלל ובציונות הדתית בפרט, פשתה תופעה רעה", כתב פילבר. לדבריו, "כל מח"ט במילואים או ראש ארגון חוץ-פרלמנטרי בטוח שהוא מחזיק בתרמילו את שרביט ההנהגה ומתהדר בפתרונות קסם שאינם ישימים בשטח, ורץ לכנסת ישירות לתפקיד שר, עדיף בכיר וכזה שחורץ גורלות, בלי שום ניסיון או הכשרה". פילבר קרא לציבור להציב רף גבוה יותר בפני המועמדים המבקשים את אמונו בקלפי. לדבריו, שרים ובעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה צריכים להיות בעלי ניסיון מקצועי ויכולת מוכחת בניהול מערכות גדולות ומורכבות.

עוד באותו נושא הקרב על המסורתיים: דרעי מחפש מועמד עם רקע צבאי חדשות סרוגים

בנוסף, הוא טען כי מועמדים לתפקידים ביצועיים צריכים להגיע עם תוכניות עבודה מפורטות ורפורמות שניתן להוציא לפועל, ולא להסתפק בסיסמאות ובהבטחות כלליות.

פילבר מתח ביקורת גם על הפוליטיקה המתנהלת ברשתות החברתיות. "כיסא בכנסת אינו מושב כבוד באולם ספורט", כתב, והציע לציבור כלל לבחינת נבחריו: "מי שראיתם הכי פחות סרטוני טיקטוק ורעש תקשורתי סביבו, הוא כנראה האיש שעובד ברצינות למענכם".

את דבריו חתם במסר לבוחרים לקראת הבחירות: "מי שאתם בוחרים בקלפי צריך לענות על הדרישות הללו".