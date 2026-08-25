הקרב על המסורתיים: דרעי מחפש מועמד עם רקע צבאי

יו"ר ש"ס אריה דרעי מחפש מועמד בעל רקע צבאי שיוכל להשתלב ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. כך פורסם לראשונה במהדורה המרכזית של i24NEWS.

החיפוש אחר דמות חדשה מגיע כחלק מהניסיון של ש"ס לתת מענה לשינויים בהרכב הרשימה, לאחר פרישתו של משה ארבל ולקראת פרישתו הצפויה של חבר הכנסת הוותיק יעקב מרגי.

בש"ס מעוניינים, על פי הפרסום, במועמד שיוכל לחזק את החיבור לציבור המסורתי ובמקביל להציג זיקה משמעותית לשירות הצבאי.

למהלך יש גם משמעות קמפיינית. בש"ס מבקשים להרחיב את המסר שלפיו המפלגה אינה פונה רק לציבור החרדי, אלא מייצגת גם מצביעים מסורתיים וחיילים.

הדברים מגיעים ימים ספורים לאחר הסערה סביב סרטון הבחירות שפרסמה ש"ס, ובו הוצגה משפחה מסורתית הממתינה בליל שבת לבן המשפחה החייל שישוב הביתה לקידוש. בסרטון טענה המפלגה כי יותר מ־30 אלף חיילים ואנשי קבע הצביעו עבורה בבחירות האחרונות.

הקמפיין עורר ביקורת חריפה במערכת הפוליטית וברשתות החברתיות, בין היתר על רקע עמדות רבני המפלגה בסוגיית הגיוס. בהמשך הורה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, לש"ס להסיר את הסרטון.

כעת נראה כי בש"ס מבקשים לתרגם את הניסיון לפנות לקהל המשרת גם להרכב הרשימה עצמה, באמצעות שילוב מועמד בעל רזומה צבאי שיוכל לסייע למפלגה במאבק על הקול המסורתי.