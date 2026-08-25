אחרי האיום של טראמפ: התקדמות במגעים להסכם עם איראן

האם הלחץ האמריקני מתחיל להחזיר את איראן למסלול המדיני?

שר הפנים של פקיסטן, מוחסין נקבי, הודיע כי נרשמה "התקדמות משמעותית" בשיחות שקיימה המשלחת הפקיסטנית בטהראן בניסיון לקדם מחדש משא ומתן בין איראן לארצות הברית. כך דווח היום (שלישי) ברויטרס.

במרכז המגעים עומדת האפשרות לחזור להבנות שעליהן עבדה פקיסטן במסגרת התיווך הקודם.

על פי הדיווח, הצדדים עסקו בדרכים למנוע הסלמה נוספת באזור, לקדם את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז ולנסות להגיע במהירות להסדר מדיני מוסכם.

בשיחות השתתף גם מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, שהגיע לטהראן לאחר ששוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לפי מקורות פקיסטניים ששוחחו עם רויטרס, אחת הבקשות המרכזיות שהעביר טראמפ למוניר הייתה לנצל את השפעתה של פקיסטן על טהראן כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המשא ומתן.

הלחץ ברקע: ה־D-Day הכלכלי של ארה"ב

המהלך הדיפלומטי מגיע במקביל לעליית מדרגה משמעותית מצד וושינגטון.

ממשל טראמפ השיק השבוע מערכה כלכלית חדשה נגד איראן, שאותה הגדיר כ־"Economic D-Day", במסגרת מבצע שנועד להעמיק את הבידוד הכלכלי של המשטר האיראני ולפגוע במקורות ההכנסה שלו.

ארה"ב הודיעה על סנקציות חדשות נגד עשרות גורמים הקשורים לאיראן, ובמקביל העבירה אזהרה למדינות, חברות ומוסדות פיננסיים שממשיכים לקיים קשרים כלכליים עם טהראן.

המסר האמריקני הוא שהמשך הסיוע הכלכלי לאיראן עלול לגרור השלכות גם על מי שמאפשר אותו.

במוקד הלחץ נמצאים בין היתר סחר הנפט האיראני, המערכת הפיננסית ודרכי העקיפה שבהן משתמשת טהראן כדי להמשיך לנהל סחר בינלאומי.

המטרה בוושינגטון היא להפעיל לחץ כבד מספיק כדי להביא את איראן להסכמות, ובראשן הסדר מדיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז.