"בבוקר הגעתי וגיליתי שכל ה'תלמוד תורה' נעלם"

עבור מנהל תלמוד תורה "חינוך באמונה", פתיחת שנת הלימודים הייתה אמורה להיות עוד ערב של הכנות אחרונות. אלא שבמקום לפתוח את השנה בכיתות שבהן למדו התלמידים בשנים האחרונות, הוא מצא את עצמו בבוקר מול מבנה שפונה במהלך הלילה.

בראיון לסרוגים הוא משחזר את השעות שקדמו לכך ואת התחושות שאיתן הגיע בבוקר למקום.

לדבריו, כבר חודשים מתנהל מול המועצה האזורית גוש עציון ניסיון למצוא פתרון קבוע לתלמוד התורה, שאמור לעבור למבנה אחר: "אנחנו לא נגד לעבור, ברגע שיהיה פתרון אנחנו קמים ועוברים. אבל אי אפשר להעביר כשאין שום דבר מעשי".

לדבריו, גם במועצה ידעו היטב שאין באותו שלב מבנה חלופי שמוכן לקלוט את התלמידים.

הוא מספר כי ערב פתיחת שנת הלימודים התקיימה פגישה נוספת עם מנהל מחלקת החינוך במועצה

"הוא אמר לי: 'תקשיב, אתם לא יכולים להתחיל שם את השנה, אתם תצטרכו לפנות את הדברים'. אז אמרתי לו: 'אין לי בעיה לפנות את הדברים אם יהיה לי לאן'. הוא אמר: 'אני אקצה לך מחסן'. אמרתי לו: 'אני לא אשים את הילדים במחסן'".

"היינו בהלם מוחלט"

למרות המחלוקת, המנהל מספר כי באותו ערב המשיך להכין את המקום לפתיחת שנת הלימודים.

"הייתי שם עד 11 בלילה. דאגתי לראות שהכול מסודר" הוא מספר "הכנו את המקום, הכנו את הצוות, כל מה שצריך".

ואז, לדבריו, התרחש הפינוי.

"בבוקר הגעתי מוקדם לפני הילדים, וגיליתי שבאמצע הלילה הם באו ופינו את כל הרכוש".

הבוקר שאחרי היה, לדבריו, רגע שקשה לו לשכוח.

"הגענו בבוקר ביום חמישי, ופשוט היינו בהלם מוחלט, בשוק מוחלט".

"לא רציתי שהילדים יהיו חלק מזה"

במקום שבו היו אמורות להיפתח הכיתות, נאלצו התלמידים להתחיל את השנה בתנאים מאולתרים. ביום הראשון הם למדו על הרצפה, ובהמשך הועברו הלימודים לבית כנסת.

המנהל, שמשמש בעצמו גם כמחנך, מספר כי הצוות מנסה שלא לתת לעימות עם המועצה לחלחל לילדים.

"אנחנו לא היינו רוצים שהילדים יהיו חלק מזה" הוא אומר "ואנחנו מנסים עם פעילויות להסתיר את הדאגה מהילדים".

אבל מאחורי הניסיון לשמור על חיוך, הוא מודה, קיימת אי-ודאות גדולה.

"ברור שיש פה עננה מעלינו. לאיפה זה הולך, אני לא יודע. זה תלוי מאוד מאוד בשאלה מה יקרה בתקופה הקרובה. כי חייבים לתת מענה".

תלמוד תורה "חינוך באמונה" פועל בגוש עציון זו השנה השמינית. במוסד לומדים כיום כ-100 תלמידים, והוא פונה בעיקר למשפחות מהציבור הדתי-לאומי שמבקשות לשלב לימוד תורה משמעותי עם לימודי ליבה, לצד דגש על יחס אישי.

"השיטה של המועצה היא להכות"

המנהל אינו מסתיר את הכעס שלו כלפי התנהלות המועצה, וטוען כי במקום למצוא פתרון משותף, היא בחרה בדרך כוחנית.

"השיטה של המועצה זאת להכות" הוא אומר "במקום לנהל משא ומתן נורמלי שמשהו לא מוצא חן בעיניה, להכות מאוד מאוד מאוד חזק, ואז ממילא הם מוכנים פתאום לדבר בתנאים החדשים שלה".

לדבריו, ההתנהלות הפתיעה אותו במיוחד משום שהיחסים בינו לבין גורמים במועצה היו בעבר טובים.