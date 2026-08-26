"בבוקר הגעתי וגיליתי שכל ה'תלמוד תורה' נעלם"

עבור מנהל תלמוד תורה "חינוך באמונה", פתיחת שנת הלימודים הייתה אמורה להיות עוד ערב של הכנות אחרונות. אלא שבמקום לפתוח את השנה בכיתות שבהן למדו התלמידים בשנים האחרונות, הוא מצא את עצמו בבוקר מול מבנה שפונה במהלך הלילה.
בראיון לסרוגים הוא משחזר את השעות שקדמו לכך ואת התחושות שאיתן הגיע בבוקר למקום.
לדבריו, כבר חודשים מתנהל מול המועצה האזורית גוש עציון ניסיון למצוא פתרון קבוע לתלמוד התורה, שאמור לעבור למבנה אחר: "אנחנו לא נגד לעבור, ברגע שיהיה פתרון אנחנו קמים ועוברים. אבל אי אפשר להעביר כשאין שום דבר מעשי".
לדבריו, גם במועצה ידעו היטב שאין באותו שלב מבנה חלופי שמוכן לקלוט את התלמידים.
הוא מספר כי ערב פתיחת שנת הלימודים התקיימה פגישה נוספת עם מנהל מחלקת החינוך במועצה
"הוא אמר לי: 'תקשיב, אתם לא יכולים להתחיל שם את השנה, אתם תצטרכו לפנות את הדברים'. אז אמרתי לו: 'אין לי בעיה לפנות את הדברים אם יהיה לי לאן'. הוא אמר: 'אני אקצה לך מחסן'. אמרתי לו: 'אני לא אשים את הילדים במחסן'".
"היינו בהלם מוחלט"
למרות המחלוקת, המנהל מספר כי באותו ערב המשיך להכין את המקום לפתיחת שנת הלימודים.
"הייתי שם עד 11 בלילה. דאגתי לראות שהכול מסודר" הוא מספר "הכנו את המקום, הכנו את הצוות, כל מה שצריך".
ואז, לדבריו, התרחש הפינוי.
"בבוקר הגעתי מוקדם לפני הילדים, וגיליתי שבאמצע הלילה הם באו ופינו את כל הרכוש".
הבוקר שאחרי היה, לדבריו, רגע שקשה לו לשכוח.
"הגענו בבוקר ביום חמישי, ופשוט היינו בהלם מוחלט, בשוק מוחלט".
"לא רציתי שהילדים יהיו חלק מזה"
במקום שבו היו אמורות להיפתח הכיתות, נאלצו התלמידים להתחיל את השנה בתנאים מאולתרים. ביום הראשון הם למדו על הרצפה, ובהמשך הועברו הלימודים לבית כנסת.
המנהל, שמשמש בעצמו גם כמחנך, מספר כי הצוות מנסה שלא לתת לעימות עם המועצה לחלחל לילדים.
"אנחנו לא היינו רוצים שהילדים יהיו חלק מזה" הוא אומר "ואנחנו מנסים עם פעילויות להסתיר את הדאגה מהילדים".
אבל מאחורי הניסיון לשמור על חיוך, הוא מודה, קיימת אי-ודאות גדולה.
"ברור שיש פה עננה מעלינו. לאיפה זה הולך, אני לא יודע. זה תלוי מאוד מאוד בשאלה מה יקרה בתקופה הקרובה. כי חייבים לתת מענה".
תלמוד תורה "חינוך באמונה" פועל בגוש עציון זו השנה השמינית. במוסד לומדים כיום כ-100 תלמידים, והוא פונה בעיקר למשפחות מהציבור הדתי-לאומי שמבקשות לשלב לימוד תורה משמעותי עם לימודי ליבה, לצד דגש על יחס אישי.
"השיטה של המועצה היא להכות"
המנהל אינו מסתיר את הכעס שלו כלפי התנהלות המועצה, וטוען כי במקום למצוא פתרון משותף, היא בחרה בדרך כוחנית.
"השיטה של המועצה זאת להכות" הוא אומר "במקום לנהל משא ומתן נורמלי שמשהו לא מוצא חן בעיניה, להכות מאוד מאוד מאוד חזק, ואז ממילא הם מוכנים פתאום לדבר בתנאים החדשים שלה".
לדבריו, ההתנהלות הפתיעה אותו במיוחד משום שהיחסים בינו לבין גורמים במועצה היו בעבר טובים.
"באופן אישי הייתה לנו מערכת יחסים טובה. גם עם מחלקת חינוך אני עובד כבר חודשים, אפילו שנים, בשיתוף פעולה טוב. גם עם ראש המועצה עצמו חשבתי שבאופן אישי יש לי יחסים טובים".
הוא אף מספר כי תמך בראש המועצה בבחירות, וכי סוגיית התלמוד תורה הייתה מוכרת היטב בין השניים.
"וברגע שזה לא התאים לו מספיק, אז הוא הניח את הכול מאחורי הגב והוא פועל כמו בריון" הוא אומר.
"האחריות למציאת מבנה חלה על העמותה"
המועצה האזורית גוש עציון דוחה את הטענה כי האחריות למציאת המבנה מוטלת עליה. בתגובתה נמסר כי תלמוד תורה "חינוך באמונה" הוא מוסד "פטור", כלומר מוסד פרטי המתנהל באופן עצמאי, ולכן האחריות למציאת מבנה מוטלת על העמותה המנהלת אותו.
במועצה מוסיפים כי לפנים משורת הדין הוקצה לתלמוד התורה מתחם בתוך בית ספר רשמי לשנת הלימודים תשפ"ו בלבד, וכי הנהלת המוסד התחייבה בכתב למצוא מקום אחר לשנת תשפ"ז.
עוד נמסר כי בחודש אפריל הוקצה או הוצע לתלמוד התורה שטח של כארבעה דונם באחד מיישובי הגוש, אך הנהלת המוסד סירבה לעבור אליו.
במועצה אומרים כי לאחר בקשות חוזרות להחזרת המבנים לבית הספר הציבורי, שלא נענו לדבריהם, ומתוך צורך להכין את בית הספר לשנת הלימודים, הציוד הוצא ונשמר במכולה ייעודית.
עוד נמסר כי במהלך השבועות האחרונים הנהלת המוסד התחייבה לפנות את הציוד, ורק ביום רביעי האחרון הודיעה לראשונה כי היא חוזרת בה מכך.
לסיום מסרה המועצה כי היא עדיין מציעה את השטח שיועד לתלמוד התורה וכי אגף החינוך ממשיך לסייע באיתור מיקום לשנת הלימודים תשפ"ז.
מטורף. מועת גוש עציון מתנהלת בבריונות כזו נגד תלמידים? נגד תלמוד תורה? אני גרה במרכז ולא יכולה לדמיין דבר כזה..