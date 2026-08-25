חשבנו שכבר שמענו הכול על נשות המילואים – ואז הגיע הפאנל הזה

השבוע רצה ברשת ההקלטה של בת־אל סננס, שבה היא נשברת מול בעלה ומספרת כמה קשה לה להמשיך להחזיק את הבית והילדים בזמן שהוא במילואים. דווקא ההקלטה הזאת גרמה לנו להבין שהגיע הזמן לחזור לנושא שחשבנו שכבר מיצינו: מה אנחנו יודעות היום על נשות המילואימניקים שלא ידענו לפני שנה או שנתיים?

לשם בדיוק הלך הפאנל של “הדתיות האלה”.

לשולחן הגיעה כרמי אור, יועצת כלכלית ומלווה זוגות בתהליכי גירושין, שהביאה קול שכמעט לא נשמע בשיח: הגרושות והפרודות של המילואימניקים. מה קורה כשהאיש שמקבל צו 8 הוא כבר לא בעלך, אבל הילדים המשותפים עוברים אלייך והחיים שלך עדיין מושפעים לחלוטין מהמילואים שלו? דיברנו על המחיר הכלכלי, על עבודה שנפגעת, על מינוסים, על גירושים – ואפילו על עולם הדייטים שאחרי.

ד”ר חנה קטן, מומחית ברפואת נשים, סופרת ונשיאת מרכז למשפחה במכללת אורות ישראל, לקחה אותנו אל הגוף ואל הנפש: מה קורה לילודה ולתכנון המשפחה כשבן הזוג שוב ושוב במילואים? מה עובר על נשים בהיריון ובטיפולים, ומה קורה לזוגיות אחרי תקופות ארוכות שבהן הוא מתרגל לחיים בצבא והיא מתרגלת לנהל את הבית לבדה? דיברנו גם על אימהות של לוחמים, ועל הפחד שאינו נעלם גם כשהילדים כבר גדולים.

חוי ארנפלד, יזמת עסקית וחברתית, מרצה, מייסדת ומנכ”לית “עושות חיל”, הביאה מציאות אחרת לגמרי: המשפחות החרדיות המשרתות. מה קורה כשבעל חרדי מתגייס, אבל האישה נשארת בסביבה שכמעט לא מכירה את חוויית אשת המילואימניק? מתוך הבדידות הזאת צמחה “עושות חיל”, ואיתה שיחה על קהילה, שייכות ועל השינוי שמתחולל בתוך החברה החרדית.

ומולה ישבה תגל קומיי, שהביאה קול אחר – חילוני, אופטימי ומלא תחושת שליחות. כמילואימניקית וכאשת מילואימניק, היא הזכירה שאפשר גם להחזיק את המציאות הזאת אחרת: לא להתעלם מהקושי, אבל גם לא לתת לו להשתלט על כל החיים. יחד איתה דיברנו גם על הפחד – אותו פחד שנמצא מתחת לפני השטח, גם אצל מי שאומרת “אנחנו מסתדרים”.

יצאנו לפאנל כשאנחנו לא בטוחות שנשאר עוד משהו חדש לומר על נשות המילואימניקים. יצאנו ממנו עם תחושה הפוכה לגמרי.

כי מאחורי המושג הזה מסתתרות נשים שונות לחלוטין: נשואות וגרושות, דתיות, חרדיות וחילוניות, בנות זוג ואימהות, נשים שנשברות ונשים שממשיכות קדימה – ולפעמים אותה אישה היא גם וגם.

זה היה פאנל מצחיק, כואב, מפתיע ובעיקר אמיתי – על זוגיות, ילדים, כסף, פחד, צמיחה, שליחות ותקווה. ובעיקר על החיים שנמשכים, גם כשהמילואים כבר מזמן הפסיקו להיות מצב זמני.

הפרק המלא של “הדתיות האלה” – עכשיו לצפייה בסרוגים.