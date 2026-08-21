סרוגים
אמירה מפתיעה

נשיא איראן: "עדיף שנסיים את המלחמה עכשיו"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן קרא לסיים את המלחמה בארצו בהקדם: "עדיף שנסיים את המלחמה עכשיו, בזמן שאיראן נמצאת בעמדה של כוח וכבוד, וכשכל העולם מכיר בניצחון שלנו"

14:45
2 תגובות
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (נעם גלאי\שאטרסטוק)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס היום (שישי) להמשך המלחמה בארצו, זאת על רקע המעבר של ארה"ב ללחץ כלכלי על פני תקיפות צבאיות. בדבריו קרא לסיים את המלחמה כבר עכשיו, ולנהל משא ומתן מתוך העמדה הזו.

"המלחמה חייבת להסתיים מתישהו" אמר פזשכיאן בפגישה עם צוותים רפואיים בטהרן. "עדיף שנסיים את המלחמה עכשיו, בזמן שאיראן נמצאת בעמדה של כוח וכבוד".

לטענתו, "כבר עכשיו כל העולם מכיר בניצחון שלנו, ומדגיש כיצד ארצות הברית תקפה את בתי הספר שלנו, את בתי החולים, ואת התשתיות האיראניות. היא פעלה בהפרה מוחלטת של כל החוקים, וכעת שונאה בכל רחבי העולם".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
סקר
עקבו אחרינו גם ב -
2
אמיר
לפני 55 דקות

פעם ידענו להכריע אויבים בנחישות, כיום ממשלת נתניהו מסתפקת במצג שווא של שליטה! חייבים להחזיר את רוח הגבורה ולפגוע באיראן שוק על ירך
הצטרפו אלינו