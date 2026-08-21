נשיא איראן: "עדיף שנסיים את המלחמה עכשיו"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס היום (שישי) להמשך המלחמה בארצו, זאת על רקע המעבר של ארה"ב ללחץ כלכלי על פני תקיפות צבאיות. בדבריו קרא לסיים את המלחמה כבר עכשיו, ולנהל משא ומתן מתוך העמדה הזו.

"המלחמה חייבת להסתיים מתישהו" אמר פזשכיאן בפגישה עם צוותים רפואיים בטהרן. "עדיף שנסיים את המלחמה עכשיו, בזמן שאיראן נמצאת בעמדה של כוח וכבוד".

לטענתו, "כבר עכשיו כל העולם מכיר בניצחון שלנו, ומדגיש כיצד ארצות הברית תקפה את בתי הספר שלנו, את בתי החולים, ואת התשתיות האיראניות. היא פעלה בהפרה מוחלטת של כל החוקים, וכעת שונאה בכל רחבי העולם".