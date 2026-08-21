צורית תורג'מן על נחמה תאנה: "גיליתי שהסיפורים הם שקרים והזיות"

צורית תורג׳מן, אשתו של הזמר עקיבא תורג׳מן, פרסמה היום (שישי) מכתב וסרטון חריפים שבהם היא מתנערת לחלוטין מהקלטה פרטית וישנה שלה, שפורסמה בימים האחרונים בידי נחמה תאנה ושימשה אותה במסגרת המתקפה שהיא מנהלת נגד הרב שמואל אליהו.

בסרטון תורג׳מן הבהירה כי ההקלטה הופצה ללא ידיעתה וללא הסכמתה, וכי הדברים שנאמרו בה אינם מייצגים את עמדתה כיום. לדבריה, מדובר בשיחה ישנה שנשלחה בקבוצה פרטית ומצומצמת של שבעה אנשים בלבד, ובה חזרה על שמועות ששמעה באותה תקופה מבלי שהייתה לה כל אפשרות לבדוק את אמיתותן.

"נחמה תאנה בחרה לפרסם הקלטה פרטית וישנה שלי ולהשתמש בשמי הטוב, גם כאשתו של עקיבא, על מנת להכפיש את הרב שמואל אליהו”, כתבה תורג׳מן. “אני מזועזעת לגמרי מהשימוש הציני בהקלטה הזו, שפורסמה באופן לא מוסרי ושלא על דעתי. זו הקלטה ישנה ולא רלוונטית, שאינה משקפת את מקומי כיום”.

לדבריה, במשך כשנתיים היא עמדה לצד תאנה ומשפחתה מתוך חמלה ואמונה בכנות סיפוריהם. תורג׳מן מתארת סיוע נרחב שכלל תמיכה כלכלית, השקעת ימים ולילות ומשאבים נפשיים רבים. אלא שבהמשך, לטענתה, החלה להיחשף לתמונה אחרת לחלוטין.

“גיליתי שסיפורים שהם מספרים הם שקרים והזיות והתנתקתי מהם לחלוטין” הבהירה תורג'מן. לפני כשנתיים היא ניתקה כל קשר עם נחמה תאנה ועם משפחת בוירסקי, לאחר שהבינה כי “הם פועלים כמו אנשים רדופים, ללא כל שיקול דעת הגיוני, ושפשוט אי אפשר לסמוך עליהם”.

תורג׳מן הוסיפה כי בשלב מסוים גילתה שגם היא עצמה סומנה על ידם כמי שמשתפת פעולה עם “פושעים”. לדבריה, הגילוי המחיש לה עד כמה מסוכן לקבל את טענותיהם ללא בדיקה: “אני אישית הולכתי שולל אחרי הסיפורים של נחמה והמשפחה”.

"רוצה לקחת אחריות ולבקש סליחה ומחילה"

בהתייחסות ישירה להקלטה שפורסמה, הסבירה תורג׳מן כי באותה תקופה חזרה בשיחה פרטית על דברים ששמעה מאחרים בנוגע לרב שמואל אליהו. כעת היא מבהירה כי לא ידעה אם יש בהם אמת, לא ביקשה להעניק להם תוקף ובוודאי שלא הסכימה לפרסומם בציבור.

“היום אני מבינה שגם העברת שמועה בשיחה פרטית היא בגדר לשון הרע, שיש לה השלכות משמעותיות ושיכולה לייצר נזק עצום”, מסרה. “למרות שהדברים לא פורסמו ברצוני כלל, אני רוצה לקחת אחריות ולבקש סליחה ומחילה מהרב שמואל אליהו”.

תורג׳מן אף הדגישה כי בניגוד לרושם שניסתה תאנה ליצור באמצעות ההקלטה, עמדתה ביחס לפעילותו של הרב אליהו היא חיובית: “חשוב לי להבהיר שההפך הוא הנכון. אני מכירה ומוקירה את העשייה החשובה שלו ואת הסיוע שלו בנושא המורכב והרגיש הזה”.

"זה עוול עצום, ואני מתנצלת מעומק ליבי"

בהמשך המכתב דורשת תורג׳מן מתאנה ומכל מי שהפיץ את ההקלטה להסירה לאלתר. היא מבהירה כי אינה עומדת מאחורי שום טענה, ציטוט או פרסום שמופצים בשמה, ומאשימה את תאנה בכך שפעולותיה אינן מסייעות לנפגעים – אלא דווקא גורמות להם נזק.

“הדרך של נחמה פוגעת אנושות בנפגעים ובמי שבא לסייע להם, בתוכם הרב שמואל אליהו ובית דינו, שעושים עבודת קודש”, כתבה. “לאחר שנוכחתי לשקרים ולדרך המרושעת שבה נחמה פועלת, הסרתי את ידיי מכל התעסקות בנושא”.

בסיום דבריה שבה תורג׳מן ולוקחת אחריות על חלקה בהעברת השמועות, אף שנאמרו בשיחה פרטית והופצו בניגוד לרצונה: “זה עוול עצום, ואני מתנצלת מעומק ליבי על חלקי בו. מתנצלת על העוול האיום שנוצר מכך לנפגעים, למסייעים להם, לרב שמואל אליהו ולבית הדין שהוא עומד בראשו”.