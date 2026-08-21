התקיפה בגוש עציון: המטיילים נכנסו לכפר, אזרחים ישראלים נפצעו

שעות ספורות אחרי שדווח לראשונה על עשרות פלסטינים שתקפו היום (שישי) קבוצת מטיילים ישראלים שטיילה סמוך למיצד במזרח גוש עציון, דובר צה"ל פרסם כעת התייחסות רשמית לאירוע, כשציין כי הטיול לא אושר על ידי הצבא. עוד נאמר כי אזרחים ישראלים נפצעו מזריקת האבנים.

"מוקדם יותר היום, כוחות צה״ל קפצו למרחב הכפר סעיר שבחטיבת עציון בעקבות דיווח על פלסטינים שיידו אבנים לעבר קבוצת אזרחים ישראלים אשר קיימו טיול לא מאושר שעבר בפאתי הכפר" נמסר. "כתוצאה מזריקות האבנים נפצעו אזרחים ישראלים. איש ביטחון ירה במרחב וישנם נפגעים פלסטינים מהירי. בדיווח נוסף שהתקבל על שריפת מבנה בבניה, כוחות כיבוי אש פעלו לכיבוי השריפה. הכוחות פעלו לפזר את החיכוך והוציאו את האזרחים הישראלים מהמרחב".

"צה״ל מבהיר כי טיולים ללא אישור מסכנים את המשתתפים בהם ומסיטים את מאמצי הכוחות ממשימות ופעילויות ההגנה והסיכול בגזרה" הוסיפו. "שוטרי מחוז ש״י פועלים כעת במקום עם כוחות צה״ל לאיסוף ממצאים ועדויות לחקירה שהחלה".