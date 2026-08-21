בן גביר נגד עמית סגל: "פוגע בימין ובמדינה"  

עימות ברשת: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף היום (שישי) את הפרשן הפוליטי עמית סגל, זאת בעקבות טור שפרסם ב"ישראל היום" בו כתב כי בן גביר לא צריך להיות שר בממשלה הבאה.

"קראתי את הטור של עמית סגל, וזה פגע בי כמו אגרוף בבטן. הרגשתי כאב עמוק, פנימי" כתב בן גביר. "עמית סגל יודע היטב שמה שהוא כתב זה שקר, שההישגים שלי, המהפכות והרפורמות הם חסרי תקדים בכל קנה מידה, הוא רק לא מסוגל לפרגן לבן גביר".

"אז מדוע סגל כעת משתלח בי? יש לזה מטרה: זו יריית הפתיחה לקמפיין שנועד להכשיר ממשלת אחדות בלי בן גביר. המטרה היא להשאיר אותי מחוץ לממשלה הבאה" הוסיף וטען. "הטור של עמית סגל הוא יריית הפתיחה בקמפיין הזה, שנועד לומר בן גביר לא לגיטימי, וכך לאפשר הקמת ממשלת אחדות עם איזנקוט שפוסל אותי".

"האמת, שיערתי שהקמפיין הזה יגיע, לא הופתעתי. עצוב לי רק שהסגלים הם כלי שרת בקמפיין הזה" תקף. "אתם לא מצילים את הימין, אתם פוגעים בימין, פוגעים במדינה, גם אם אתם בטוחים שאתם הכי חכמים".

"אני לא מצפה מעמית סגל להתנצלות" הבהיר בן גביר בסיכום דבריו. "אני גם לא חושב שיהיה לו אומץ לשתף את הפוסט הזה אצלו ברשת, כפי שדחף והדהד את מילות הזלזול והגנאי שלו נגדי. אבל אני בטוח שאתם תעשו זאת במקומו". למרות הטענות, זמן קצר אחרי פרסום הפוסט של בן גביר, סגל שיתף את הפוסט המלא בערוץ הטלגרם שלו.