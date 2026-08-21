פלסטינים תקפו באבנים קבוצת מטיילים סמוך למיצד

דיווח ראשוני: עשרות פלסטינים תקפו היום (שישי) קבוצת מטיילים ישראלים שטיילה סמוך למיצד במזרח גוש עציון. כוחות צה"ל קפצו למקום לסייע - והותקפו באבנים גם הם. בשלב זה לא דווח על נפגעים באירוע.

לפי הדיווחים, האירוע התרחש כאשר קבוצת המטיילים נכנסה לתוך כפר פלסטיני באזור. גורם ביטחוני מסר כי מדובר בטיול שלא אושר על ידי צה"ל, והמטיילים נכנסו לכפר בלי אישר.

בעקבות תקיפת המטיילים, כוחות הגיעו לסייע - והותקפו כאמור באבנים גם כן. עוד דווח כי אחד החשודים תקף איש ביטחון בסלעים - ונורה. בצה"ל פיזרו את הנוכחים, וחילצו את המטיילים מהכפר.