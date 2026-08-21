פנחס עידן בתגובה ראשונה להדחתו מהליכוד

פנחס עידן ( נעם רבקין פנטון\פלאש 90 )

יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הגיב היום (שישי) להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מחברותו בליכוד, זאת בעקבות השביתה הבלתי חוקית אמש בנמל התעופה בן גוריון.

"אני הייתי בליכוד לפני ביבי ואני אשאר אחרי ביבי" אמר עידן בראיון לכאן 11. "מה זה חבר מרכז בליכוד? שום דבר". עוד איים כי הקריסה של נתב"ג אמש עשוייה לחזור על עצמה ללא שינוי בהתנהלות. "לא נעבור את החגים אם לא יהיה גיוס עובדים" הזהיר. "חבל על הזמן, שלא יגידו לא אמרתי".

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כאמור, נתניהו הנחה אמש להדיח את עידן מחברותו במפלגת הליכוד, זאת בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שהובילה לעצירת הטיסות ולשיבוש באחד הימים העמוסים בנתב"ג.

בהודעה רשמית מדוברות הליכוד נמסר כי ראש הממשלה רואה בחומרה רבה את השביתה שגרמה לכאוס חסר תקדים בנתב"ג. אלפי נוסעים נתקעו בנמל התעופה במשך שעות ארוכות, כאשר דלפקי הצ'ק אין נסגרו והמזוודות לא הגיעו למסועים במשך יותר משעתיים.

השביתה התרחשה באחד הימים העמוסים ביותר בשנה, כאשר כ-100 אלף נוסעים צפויים היו לעבור בנתב"ג. הכאוס החל לאחר שעובדי צוות הקרקע השביתו את הפעילות, והנהלת המבצעים של נתב"ג הכריזה על "אירוע משברי" בשל קשיים תפעוליים, קושי בפריקה ובהעמסת מטוסים ומחסור בעמדות חנייה.